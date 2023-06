Mercato : Le PSG prêt à recruter un jeune talent libre

Le mercato à peine lancé, le PSG se retrouve au cœur de multiples pistes, notamment de joueurs libres. Après les pistes Milan Skriniar, Marco Asensio ou encore Marcus Thuram, les dirigeants parisiens se pencheraient sur les traces d’un jeune potentiel, Cher Ndour.

Le PSG n’avait pas habitué ses suiveurs et supporters à ce genre de pistes, il semblerait cependant qu’il faudra s’y habituer. En effet, la politique de recrutement qui consiste à se pencher sur les joueurs libres de tout contrat pourrait devenir la norme au moment de choisir les profils qui renforceraient l’effectif Rouge & Bleu. En ce sens, Luis Campos frappe à nouveau de cette manière. En effet, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain serait prêt à signer le milieu de terrain Cher Ndour selon Fabrizio Romano. A 18 ans, le jeune italien évolue à Benfica depuis l’été 2020 au cours duquel il a été transfuge du centre de formation de l’Atalanta Bergame à la catégorie U23 de Benfica. Depuis son arrivée au Portugal, le milieu de terrain a disputé toutes compétitions confondues 95 rencontres comptant ainsi 8 buts et 2 passes décisives. Dans ce bilan, il faut noter que Cher Ndour n’a disputé qu’une seule rencontre avec les professionnels, en passant quelques maigres minutes sur le pré en Liga Bwin cette saison.

🚨🚨 Le #PSG est prêt à signer un autre talent, Cher Ndour de Benfica en tant qu'agent libre !



Paris a dépassé un club anglais de premier plan dans la course pour signer Ndour !



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/ZV22su6qBJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 13, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le journaliste italien spécialiste du mercato avance que « le PSG a dépassé un club anglais de premier plan dans la course pour signer Ndour« . International U20 avec la Squadra Azzura, Cher Ndour arrive en fin de contrat avec Benfica le 30 juin prochain, une situation contractuelle dont pourrait profiter le PSG. Pour cela, il faudra dealer avec ses représentants qui sont par ailleurs les mêmes qu’un certain Nuno Mendes. En effet, c’est l’agence portugaise MRP POSITITIONUMER qui représente Cher Ndour. Ce dernier, sur le plan sportif, est donc un milieu de terrain central, et offensif, capable également en troisième position d’évoluer derrière un attaquant. A 18 ans, le joueur mesure 1m90 et est ambidextre. Natif de Brescia en Italie, Cher Ndour évolue avec l’Italie depuis la catégorie U15, malgré ses origines sénégalaises. Fabrizio Romano affirme également que le joueur est désireux de rejoindre le Paris Saint-Germain.