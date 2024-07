Mercato – Le PSG prêt à relancer la piste Rayan Cherki ?

À la recherche d’éléments offensifs, le PSG peine à concrétiser plusieurs dossiers et pourrait revenir dans la course pour la signature de Rayan Cherki.

Le PSG a encore un mois pour enfin concrétiser ses nombreux dossiers. Si João Neves est bien parti pour être la deuxième recrue parisienne après Matvey Safonov, la direction parisienne travaille depuis plusieurs semaines sur le recrutement d’éléments offensifs. Cependant, le club de la capitale peine à avancer dans les dossiers Jadon Sancho, Nico Williams et Victor Osimhen. Ainsi, les champions de France en titre pourraient relancer une ancienne piste.

L’OL et le PSG avaient déjà un accord pour un transfert de 15M€

Alors qu’il semblait promis au Borussia Dortmund, Rayan Cherki n’a toujours pas signé avec le club allemand. Malgré un accord contractuel avec le PSG, l’international Espoir français, qui dispute actuellement les Jeux Olympiques, avait finalement décidé de rejoindre le club allemand. Cependant, le transfert n’a toujours pas été officialisé. Et pour cause, « le BvB n’a pas concrétisé ses démarches auprès de l’OL, malgré des échanges soutenus entre Michael Gerlinger (Directeur du Football d’Eagle) et Lars Ricken (Directeur général du BvB, chargé du sportif) », expliquait L’Equipe en début de semaine. De quoi agacer l’OL, qui est dans la nécessité de vendre certains éléments de son effectif.

Et le PSG pourrait revenir dans la course pour la signature du milieu offensif de 20 ans, comme annoncé par le quotidien sportif dans son édition du jour. « Paris pourrait revenir dans les prochains jours sur la piste menant à Rayan Cherki (Lyon), qui n’a toujours pas signé à Dortmund. » Pour rappel, un accord existait déjà avec l’Olympique Lyonnais autour d’un transfert de 15M€. Reste à savoir si le principal concerné serait prêt à revoir ses plans, lui qui avait également déjà obtenu un accord contractuel avec les Rouge & Bleu il y un mois.