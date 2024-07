Mercato : Le PSG prêt à relancer la piste Victor Osimhen

A l’occasion du mercato estival, le nom de Victor Osimhen a souvent été associé au PSG notamment dans le but de remplacer Kylian Mbappé. Cependant, ces dernières semaines la piste s’est refroidie pour faire place au dossier Khvicha Kvaratskhelia. Entre le club de la capitale et Naples, les pourparlers pourraient perdurer cet été … .

Dans sa quête de renfort offensif et de remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG a coché les noms de plusieurs joueurs dont deux du côté de Naples : Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Le dossier du premier semble être difficile à faire avancer face à l’inflexibilité des dirigeants napolitains, malgré un accord trouvé avec le joueur. Pour l’attaquant nigérian, après quelques semaines plus calmes autour de son avenir « le PSG devrait relancer dans les prochains jours la piste » selon L’Equipe. En effet, le président Aurelio De Laurentiis aurait accordé un bon de sortie cet été à Victor Osimhen contrairement au Géorgien. Cependant, encore une fois l’aspect financier pourrait faire office de blocage. Pour son attaquant de 25 ans, Naples aurait été dans l’attente d’offres en provenance de Premier League, en vain. Dans son contrat le liant au club du sud de l’Italie jusqu’en 2026, Victor Osimhen dispose d’une clause libératoire de 130 millions que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas activer, lui qui espère passer le chemin des négociations. A l’opposé du discours ferme tenu pour Khvicha Kvaratskhelia, le nouveau coach napolitain, Antonio Conte, s’est exprimé en conférence de presse sur l’avenir du Nigérian : « J’ai parlé à Victor et il n’y a aucun changement. C’est un joueur de haut niveau. C’est un joueur de Naples aujourd’hui, donc il doit travailler dur, même si nous avons un accord pour son éventuel départ et que nous ne connaissons toujours pas l’issue de cette histoire« .

🔴 Randal Kolo Muani & Gonçalo Ramos ne souhaitent PAS QUITTER le PSG cet été. Si la volonté du club est de continuer avec ses 2 attaquants, la direction se dit (en privé) être à l'écoute du marché 📍



Quid de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ?

Avant d’enregistrer de nouveaux éléments à son effectif, le PSG souhaite de se séparer de certains d’entre eux afin d’alléger le groupe de Luis Enrique et affiner les contours de l’effectif du technicien espagnol pour la saison 2024/2025. C’est ainsi qu’avec le retour de la piste Victor Osimhen les réflexions autour de l’avenir de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos vont entrer en jeu. Toujours selon L’Equipe « les deux hommes ne souhaitent pas quitter le PSG cet été et n’ont reçu aucune consigne allant dans ce sens. Mais, en privé, la direction du club se dit toujours à l’écoute du marché, même la volonté commune de continuer avec ces deux attaquants existe« . Car oui, en plus de voir un concurrent de poids débarquer à la pointe de l’attaque, les prétendants sont bien là. Au début de ce mercato estival 2024, le PSG aurait repoussé les avances du Borussia Dortmund pour Randal Kolo Muani, et l’Altético Madrid aurait approché le club de la capitale pour Gonçalo Ramos.