Mercato : le PSG prêt à sacrifier Lucas Chevalier cet été ?

Le PSG serait bien intéressé par Zion Suzuki cet été. De là à pousser Lucas Chevalier vers la sortie ?

Logiquement, la hiérarchie des gardiens est claire au Paris Saint-Germain en 2026-2027. Matveï Safonov prendra la place de numéro un, tandis que Lucas Chevalier tentera de récupérer sa place en tant que numéro deux. L’ancien lillois veut ainsi se laisser une nouvelle chance de s’imposer après une première saison compliquée en Rouge et Bleu. Mais une rumeur assez surprenante refait surface du côté de l’Italie. Une rumeur qui pourrait remettre en question l’avenir de Lucas Chevalier ?

Le PSG de nouveau cité pour Zion Suzuki

Difficile à dire. En tout cas, la Gazzetta dello Sport revient à la charge aujourd’hui en expliquant que le PSG est bien sur les rangs dans le dossier Zion Suzuki. Le dernier rempart de 23 ans, très bon avec le Japon lors de la Coupe du monde, évolue à Parme, mais devrait plier bagages cet été. Et le club de la capitale aimerait l’attirer, au même titre que la Juventus ou Aston Villa.

Et pour s’attacher les services de Zion Suzuki, il faudra débourser entre 30 et 35 millions d’euros, ajoute la Gazzetta dello Sport. Reste à savoir si le PSG est réellement intéressé ou si son nom est simplement utilisé pour faire monter les enchères.