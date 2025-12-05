Mercato – Le PSG prêt à vendre Lucas Beraldo cet hiver ?

Depuis son arrivée au PSG en janvier 2024, Lucas Beraldo n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Le PSG aurait ouvert la porte à un départ de son défenseur brésilien.

Lucas Beraldo a rejoint le PSG durant le mercato hivernal 2024. Le défenseur central a très rapidement joué et beaucoup joué lors de ses six premiers mois à Paris. Avec l’arrivée de Willian Pacho lors de l’été 2024, il a beaucoup moins joué et des rumeurs d’envie de départ sont sorties à l’issue de la Coupe du monde des clubs, puis ces dernières semaines. Mais l’international brésilien a toujours démenti ces rumeurs, expliquant se sentir bien à Paris et souhaitant y poursuivre sa carrière.

À lire aussi : Lucas Beraldo dément vouloir quitter le PSG

Il pourrait gonfler l’enveloppe dédiée au mercato hivernal du PSG

Ce vendredi, Foot Mercato explique que selon ses informations, le PSG aurait ouvert la porte à un départ de Lucas Beraldo et ce dès le mercato hivernal. Le média footbalistique explique que Luis Campos est conscient que le joueur garde une belle cote, lui que Transfermarkt estime à 25 millions d’euros. Son transfert permettrait de gonfler significativement l’enveloppe dédiée au recrutement hivernal, assure Foot Mercato. Si la presse brésilienne évoque des intérêts de Flamengo et Palmeiras, le numéro 4 du PSG privilégierait une suite de carrière en Europe. Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, il sait qu’il doit jouer au plus haut niveau, conclut Foot Mercato.



