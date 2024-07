À la recherche d’éléments offensifs, le PSG aurait activé une nouvelle piste avec une possible arrivée de Jadon Sancho en provenance de Manchester United.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est à la recherche de joueurs offensifs. Ces derniers jours, la piste menant à Victor Osimhen a refait surface pour occuper le poste de numéro 9. Mais le board parisien travaille aussi sur d’autres pistes pour apporter de la concurrence sur les ailes de l’attaque. Et un nom surprise a fait son apparition, celui de Jadon Sancho (24 ans). En froid avec son entraîneur à Manchester United, Erik ten Hag, l’international anglais sort d’un prêt de six mois convaincant du côté du Borussia Dortmund (3 buts et 3 passes en 21 matches). Désireux de recruter définitivement son ancien joueur, la direction du BVB a finalement dû se résigner, faute de moyens suffisants.

Manchester United demanderait 50M€ pour Jadon Sancho

Récemment, des clubs comme le FC Barcelone ou la Juventus Turin ont également montré un intérêt pour l’ailier gauche, encore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2026. Mais l’arrivée du PSG pourrait rebattre les cartes dans ce dossier. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club parisien est dans la course pour la signature de Jadon Sancho et serait même « proche de conclure un accord contractuel avec l’ailier de 24 ans. » L’international anglais semble coller aux attentes de Luis Campos et ses équipes. Ses performances lors des demi-finales de Ligue des champions face aux Rouge & Bleu en mai dernier ne sont pas passées inaperçues. De son côté, Jadon Sancho serait en passe d’accepter l’offre des Rouge & Bleu et ainsi donner un nouveau tournant à sa carrière, précise FM. Désormais, le PSG et Manchester United devront trouver un terrain d’entente, à l’instar du dossier Manuel Ugarte.

Dans la foulée, L’Equipe confirme cette information. Même si le PSG n’a pas complètement abandonné l’idée de recruter Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale discute depuis plusieurs jours avec Jadon Sancho. En revanche, le quotidien sportif précise qu’aucun accord contractuel n’existe avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund. « L’Anglais a validé l’idée d’un départ dans la capitale française. Il faut encore convaincre Manchester United. »

