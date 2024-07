Mercato – Le PSG proche de finaliser le dossier Joao Neves ?

Érigé comme priorité pour renforcer le milieu de terrain, le PSG serait proche de finaliser le dossier menant à João Neves, selon la presse portugaise.

Après des semaines assez calmes, le PSG a décidé de passer la vitesse supérieure dans son mercato estival 2024. Ces dernières heures, le club de la capitale a accéléré concernant le dossier João Neves (19 ans), considéré comme la priorité des dirigeants parisiens pour renforcer l’entrejeu. Pendant longtemps, les champions de France ont fait face à l’intransigeance du SL Benfica, qui attendait le montant de la clause libératoire (120M€) pour un transfert de son international portugais. Mais, la patiente des Rouge & Bleu dans ce dossier devrait être récompensée.

Une offre de 70M€ et un prêt de Renato Sanches

En effet, la presse portugaise se montrait unanime ce mercredi soir. João Neves est sur la bonne voie pour rejoindre le PSG cet été. Le club de Benfica serait prêt à revoir ses exigences à la baisse. Selon A Bola, le joueur de 19 ans est de plus en plus proche du PSG. Les négociations se sont intensifiées entre les deux clubs pour une transaction de 70M€. Malgré les intérêts de plusieurs clubs anglais, le milieu d’1m74 donnerait sa priorité à Paris en raison d’une meilleure intégration possible dans l’effectif avec la présence de nombreux de ses compatriotes (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Gonçalo Ramos). Dans le sens inverse, le SL Benfica pourrait piocher au PSG pour compenser la perte de João Neves. En effet, toujours selon A Bola, Renato Sanches pourrait retrouver son club formateur sous la forme d’un prêt d’une saison. « En marge du transfert de João Neves au PSG, les deux clubs ont discuté du prêt du milieu de terrain de 26 ans. » L’ancien Lillois sort d’un prêt difficile du côté de l’AS Roma.

Des informations confirmées par un autre média portugais, O Jogo. Les différentes parties discutent actuellement pour finaliser le dossier João Neves. Le SL Benfica a compris que la somme de 120M€ sera difficilement atteignable et la transaction devrait finalement s’élever à 70M€, précise O Jogo qui confirme par la même occasion le prêt de Renato Sanches chez les Águias. Enfin, Record corrobore les dernières informations. João Neves donne sa préférence au PSG, malgré l’intérêt prononcé de Manchester United. « Neves a préféré rejoindre Paris parce qu’il estime que l’entraîneur Luis Enrique a fait un gros effort pour lui et qu’il n’a pas peur de miser sur les jeunes. » Cependant, le président du SL Benfica, Rui Costa, espère une somme supérieure à 70M€, sachant qu’elle n’atteindra pas les 120M€ de sa clause libératoire, précise le média portugais.

