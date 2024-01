Mercato : Le PSG proche de prêter deux joueurs ?

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, le PSG n’est toujours pas parvenu à régler ses maux. Outre l’arrivée de Lucas Beraldo, les dirigeants Rouge & Bleu n’ont toujours pas réussi à se renforcer. Cependant, ces derniers pourraient se montrer actifs dans le sens des départs.

Les dossiers et le pistes se sont multipliés au cours de ce mercato hivernal au PSG, mais outre l’arrivée de Lucas Beraldo, les dirigeants du club de la capitale ne sont parvenus à boucler aucune piste. Si le sens des arrivées est donc plutôt calme à une semaine de la clôture du mercato hivernal 2024, celui des départs pourrait être plus mouvementé. En effet, les dernières informations de nos confrères de L’Equipe font état d’une réflexion de la part du staff et des dirigeants du club de la capitale autour de la situation de Cher Ndour. Le jeune milieu de terrain de 19 ans « n’est pas contre se faire prêter pour la fin de la saison« . L’Italien auteur d’un but en quatre apparitions toutes compétitions confondues et 115 minutes passées sur le pré, a été l’objet d’un intérêt manifesté auprès du PSG de la part de Braga et du Besiktas, selon L’Equipe. Si les choses n’ont pas avancé aussi vite que pouvait le souhaiter Cher Ndour, c’est entre autre car la volonté de Luis Enrique était de pouvoir compter sur lui pour le reste de la saison. Cependant, entre temps, la montée d’Ethan Mbappé et Senny Mayulu avec le groupe professionnel pourrait avoir changé la donne.

[@Tanziloic] pic.twitter.com/0LMSaN9Q8a — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 24, 2024

L’ascension des deux titis parisiens, toujours selon nos confrères de L’Equipe, pourrait ouvrir la porte à Cher Ndour, pour un prêt à Braga. Si Besiktas reste intéressé, le club turc « pourrait finalement finaliser l’arrivée de Renato Sanches« . L’international portugais prêté par le PSG et en difficulté du côté de l’AS Roma, pourrait rebondir en SüperLig.