Mercato – Le PSG proche de s’offrir un nouveau gardien ?

Si Luis Campos avait expliqué que le mercato du PSG était en stand-by jusqu’à la fin de la saison, le club de la capitale serait proche de s’offrir les services d’un jeune gardien (18 ans).

Le mercato estival 2026 va ouvrir ses portes le 15 juin prochain pour les fermer le 1er septembre à 19h59 en France. Le PSG devrait se montrer actif sur ce dernier. Avec la finale de Ligue des champions contre Arsenal samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le mercato parisien a été mis en stand-by comme l’a expliqué Luis Campos. La décision, qui avait déjà été prise la saison dernière, doit permettre à tous les membres du PSG de se concentrer sur la fin de saison. Malgré cela, un dossier semble très bien avancé et en cours de finalisation.

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Son nom n’a pas filtré

En effet, selon les informations de L’Equipe, le PSG serait en passe de faire venir un nouveau gardien de 18 ans, dont le nom n’a pas encore filtré. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos s’attelle au recrutement de ce jeune élément qui pourrait être de nationalité espagnole, indique le quotidien sportif. « En attendant d’en connaître un peu plus sur le profil de ce gardien, se pose la question de la hiérarchie des gardiens. Déjà, Paris compte trois gardiens en fin de contrat dans son centre de formation. Bilal Laurendon (20 ans), actuellement dans le groupe professionnel, va s’engager en Azerbaïdjan. Arthur Vignaud (18 ans) et Martin James (18 ans) sont toujours en négociations avec le club pour signer un nouveau bail. Le club parisien a proposé un contrat professionnel à ses deux joueurs depuis plusieurs mois », lance L’Equipe. Cette signature ne devrait pas aider le club à convaincre ses joueurs, notamment James. Mais l’arrivée d’un nouveau gardien peut-elle aussi avoir des conséquences plus haut ? La direction et le staff pensent que Marin a un avenir à très haut niveau et ne souhaitent pas brider sa progression, conclut le quotidien sportif.