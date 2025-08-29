Mercato – Le PSG proche d’un accord avec Aston Villa pour le transfert d’Asensio

Après un prêt de six mois à Aston Villa, l’attaquant du PSG, Marco Asensio, devrait être définitivement un joueur des Villans d’ici la fin du mercato.

Le PSG continue son opération dégraissage. Après Arnau Tenas, Milan Skriniar et Nordi Mukiele, le club de la capitale ambitionne d’amasser quelques liquidités supplémentaires sur ses ventes d’ici la fermeture du marché des transferts (lundi 1er septembre à 20h en France). Si le dossier Gianluigi Donnarumma cristallise les attentions ces derniers jours, le board parisien travaille aussi pour trouver des portes de sortie aux « lofteurs » restants. Et la direction parisienne est proche de réussir son pari. En plus de Carlos Soler, Marco Asensio est sur le point de trouver un nouveau point de chute.

Aston Villa offre 15M€ pour Asensio

Longtemps associé au Fenerbahçe, l’Espagnol de 29 ans devrait finalement retrouver le club où il était prêté lors de la seconde partie de saison 2024-2025 : Aston Villa. En effet, selon les informations de L’Equipe, le PSG est proche de trouver un accord avec la formation anglaise pour un transfert définitif. Le club de Premier League a formulé une offre de 15M€ pour l’ancien Madrilène tandis que les champions d’Europe en demandent 20M€. « Les positions ne sont plus trop éloignées et les différentes parties se montrent ce jeudi optimistes sur une issue positive », précise le quotidien sportif. Une belle plus-value à venir pour un joueur qui était arrivé libre à l’été 2023 et à qui il restait une année de contrat à Paris. Lors de son prêt de six sous les ordres d’Unai Emery, Marco Asensio avait performé 8 buts et 1 passe décisive en 21 rencontres disputées.

De leur côté, les journalistes Fabrizio Romano et Florian Plettenberg confirment les négocations entre le PSG et Aston Villa pour la vente de Marco Asensio. Les champions d’Europe voulaient seulement une vente du joueur et non un prêt pour un élément qui arrivait en fin de contrat en juin 2026.