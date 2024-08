Un long feuilleton pour le PSG dans le sens des départs et désormais un dénouement proche, à moins de deux semaines de la fin du mercato. Manuel Ugarte devrait rejoindre Manchester United, et l’accord dans ce sens serait proche entre les deux clubs.

Après une saison au Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte n’a pas su s’imposer comme une évidence aux yeux de Luis Enrique, et ne semble pas entrer dans les plans du technicien espagnol pour la saison 2024/2025. En effet, Vitinha et Fabian Ruiz utilisés devant la défense à sa place, l’Uruguayen a vu ces derniers jours Joao Neves débarquer sous les cieux parisiens comme un coup de massue. En ce sens et comme depuis lé début de ce mercato estival, Manuel Ugarte pousse pour quitter le PSG et rejoindre Manchester United, qui reste en quête de renfort pour son entrejeu. Avec l’aide de son agent Jorge Mendes, qui a déjà travaillé avec les Red Devils cet été pour le transfert de Leny Yoro, un accord serait sur le point d’être trouvé entre le Paris Saint-Germain, et le club du nord de l’Angleterre. En effet, selon Le Parisien « bien que des détails restent à régler pour finaliser l’opération, les parties ont confiance en la progression du dossier d’ici la fin du mercato« .

A lire aussi – Mercato : L’optimisme de mise entre le PSG et Manchester United pour Manuel Ugarte

Une information qui rejoint celle de Fabrizio Romano parue plus tôt dans la journée évoquant l’optimisme de mise concernant la finalité des négociations. Cependant, si les derniers échos de la presse évoquaient l’émergence de l’idée du prêt avec option d’achat obligatoire, c’est désormais le transfert sec qui est évoqué dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Ces derniers affirment que le club de la capitale pourrait conclure l’accord pour une opération à 60M€. Ainsi, le montant posé l’été dernier sur le bureau des dirigeants du Sporting Portugal serait intégralement récupéré. Une donnée à souligner quand tout l’été les suiveurs du mercato assuraient qu’il serait compliqué pour le PSG de récupérer une telle somme. Si le transfert se confirme qui plus est à ce tarif, Manuel Ugarte deviendrait la deuxième vente la plus importante de l’histoire du Paris Saint-Germain, derrière Neymar (90M€) et devant Marco Verratti (45M€).