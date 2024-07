Mercato : Le PSG réactive la piste Joshua Kimmich

En quête de renfort pour son milieu de terrain, le PSG ferait face à des difficultés sur sa piste prioritaire le menant à Joao Neves. C’est ainsi que le dossier Joshua Kimmich fait réapparaît au dessus de la pile sur le bureau des dirigeants du club de la capitale.

Pour la saison 2024/2025, les dirigeants du PSG semblent fortement vouloir renforcer l’entrejeu de Luis Enrique. A l’occasion des prochaines semaines du marché des transferts estival, le nom de Joao Neves faisait jusque-là office de priorité pour l’ancien sélectionneur de La Roja et son directeur, Luis Campos. Cependant, les dernières informations en provenance du Portugal et plus précisément du quotidien Correio da Manhã font état d’un SL Benfica qui se montre gourmand et aurait refusé une offre de 70 millions d’euros du PSG et de Manchester United. Les dirigeants lisboètes espèreraient au moins 100M€ pour libérer leur joueur sous contrat jusqu’en 2028. Face à ce frein économique sur cette piste, le club de la capitale aurait réactivé une piste hivernale : Joshua Kimmich. Concernant l’international allemand actuellement engagé avec sa sélection en quart de finale de l’Euro 2024, nos confrères d’RMC Sport évoquent « une option qui semble plus accessible que Joao Neves« . Pour les dirigeants parisiens, il faudra toutefois convaincre le joueur, avec qui les négociations seraient en cours pour trouver un accord.

🚨 BREAKING : Le PSG relance la piste Joshua Kimmich suite à la complexité du dossier Neves ! Négociations en cours avec le joueur pour trouver un accord ⏳🇩🇪



Le Bayern ne s’oppose pas à un départ de son joueur 🤝



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/e7FpIJrHtR — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2024 X : @CanalSupporters

Le Bayern Munich de son côté se retrouve avec un de ses cadres qui entre dans sa dernière année de contrat, à 29 ans, sans avoir prolongé, et une recrue estivale, Joao Palinha, qui pourrait compenser un potentiel départ de Joshua Kimmich. En ce sens, le club de la Bavière ne s’opposerait pas à l’opération. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du milieu de terrain polyvalent est estimée à 50 millions d’euros. Toujours selon RMC Sport, Luis Enrique, qui apprécierait le joueur, « souligne sa qualité technique, son leadership mais surtout la polyvalence de celui qui a pu évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain mais aussi en latéral« . Le PSG devra toutefois se montrer solide pour un dossier que l’on pourrait retrouver également sur le bureau des dirigeants de Manchester City.