Mercato – Le PSG recrute un kiné de Benfica

Le PSG n’est pas actif que sur le mercato des joueurs. Le club de la capitale a en effet recruté un kinésithérapeute en provenance de Benfica.

Le mercato du PSG ne se limite pas qu’aux joueurs. Afin de renforcer son statut de meilleur club d’Europe, le PSG souhaite aussi renforcer tous les secteurs du club avec les meilleurs spécialistes à leurs postes. Alors que la cellule médicale a beaucoup bougé ces dernières années, les champions d’Europe ont ajouté un nouveau ciné à cette dernière.

« J’occupe désormais un poste de physiothérapeute dans l’équipe première du PSG »

En effet, Pedro Barreiras, via son compte LinkedIn, dans des propos relayés par A Bola, a dévoilé : « Je voudrais vous partager le fait que j’occupe désormais un poste de physiothérapeute dans l’équipe première du PSG. » Ce dernier quitte Benfica après seize ans de bons et loyaux services au sein du club portugais, lui qui a travaillé pendant sept ans dans l’équipe d’athlétisme du club lisboète, deux ans chez les U19 puis sept ans au sein de l’équipe première. Durant son passage au Benfica, il a côtoyé d’anciens joueurs du PSG, comme Angel Di Maria et Renato Sanches, mais également des membres de l’effectif actuel des Rouge & Bleu, Gonçalo Ramos et Joao Neves, qu’il va donc de nouveau côtoyer au sein du PSG.