Mercato – Le PSG recrute un nouvel entraîneur des gardiens

Le mercato du PSG ne concerne pas que les joueurs. Le club de la capitale a recruté un nouvel entraîneur des gardiens, pour remplacer Borja Alvarez, blessé.

Le PSG a apporté quelques changements dans le staff de Luis Enrique. Comme le rapporte RMC Sport, un nouvel entraîneur des gardiens a rejoint le PSG durant le mois de mars, Valentin Houdou. Ce dernier officiait au centre de formation et notamment avec les U19, indique le média sportif. Monté en équipe première, il est remplacé par Marc Delaroche, recruté récemment par le champion d’Europe en titre. Valentin Houdou accompagne donc désormais Nicolas Cousin lors des entraînements des gardiens au Campus de Poissy et avant les matches des Rouge & Bleu.

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Borja Alvarez blessé au genou

Entraîneur des gardiens du PSG, Borja Alvarez a été victime d’une blessure au genou il y a quelques semaines. RMC Sport indique qu’il reste en retrait des entraînements au Campus et des échauffements dans les stades depuis plusieurs semaines. Borja Alvarez était apparu quelques fois avec des béquilles sur la pelouse du Parc des Princes quelques jours après sa blessure. Il va se soigner tranquillement avant de revenir et de reprendre sa place d’entraîneur des gardiens dans les semaines à venir.