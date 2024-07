Mercato : Le PSG refuse 70M€ pour Kang-In Lee

A l’occasion du mercato estival, le PSG devra se renforcer à toutes les lignes avec un des dossiers prioritaires : le remplacement de Kylian Mbappé. Pour cela, des liquidités seront nécessaires, et dont des ventes. Cependant, le club de la capitale ne serait pas prêt à se séparer de n’importe quel joueur.

Ces dernières semaines, dans le sens des départs, c’est le nom de Manuel Ugarte qui revient avec insistance pour le Paris Saint-Germain. Après une saison en Rouge & Bleu, et un chèque de 60 millions envoyé au Sporting Portugal, le club de la capitale semble se diriger vers un transfert pour son milieu de terrain Uruguayen. En quête de renfort dans son entrejeu, Manchester United a érigé le numéro 4 du PSG comme une priorité. Si la plus value sera difficilement réalisable pour les dirigeants parisiens, la vente devrait tout de même être intéressante. Toutefois, le PSG aurait pu réaliser cet été 2024 une plus value record. En effet, selon les informations de Foot Mercato, une offre de 70 millions d’euros serait arrivée sur le bureau des dirigeants Rouge & Bleu pour … Kang-In Lee. Cette dernière serait en provenance d’un club de Premier League dont le nom n’aurait pas filtré. Pour rappel, le sud-Coréen a rejoint le Paris Saint-Germain au cours du mercato estival 2023 pour 22 millions d’euros en provenance de Majorque.

Toujours selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait d’ores et déjà refusé cette offre pour son joueur qu’il souhaite conserver la saison prochaine. Kang-In Lee se sentirait très bien sous les cieux parisiens et ne souhaiterait pas quitter la capitale française. Avec le Paris Saint-Germain, le numéro 19 Rouge & Bleu reste donc sous contrat jusqu’en juin 2028.