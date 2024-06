Le PSG devrait se montrer actif dans le sens des arrivées au cours de ce mercato estival 2024. Cependant, dans le sens des départs, certaines opérations pourraient être réalisées par les dirigeants parisiens, et Manuel Ugarte pourrait faire l’objet de l’une d’entre elles.

Le PSG a déboursé la somme de 60 millions d’euros au cours de l’été 2023 pour s’attacher les services de Manuel Ugarte en provenance du Sporting Portugal. Un montant correspondant à sa clause libératoire. Au terme de sa première saison en Rouge & Bleu, l’international uruguayen a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, et fait 3 passes décisives. Un bilan faisant du joueur de 23 ans le neuvième joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, et troisième milieu de terrain derrière Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Cependant, ce bilan a été acquis majoritairement en première partie de saison. Par la suite, l’Uruguayen a été beaucoup moins utilisé par le technicien espagnol du PSG pour faire place à Fabian Ruiz. Une situation qui semble avoir fait émerger dans l’esprit du joueur, à minima, une réflexion quant à son avenir. Une réflexion poussée par certains prétendants dont Manchester United. Connaissant la situation de Manuel Ugarte et certainement sa réflexion entamée, le club de Premier League s’intéresserait au numéro 4 du PSG. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères britannique de Sky Sports, qui expliquent que les Mancuniens espèrent recruter un milieu central cet été, et Manuel Ugarte pourrait être celui-ci.

Quel est le juste prix d’Ugarte ?

Une information que confirme, partage et détaille le journal L’Equipe. En effet, selon le quotidien français, Manchester United serait passé à l’action avec une offre faite aux dirigeants du Paris Saint-Germain dont le montant n’aurait pas fuité. Cependant, cette dernière aurait été jugée insuffisante et refusée par le PSG. Une information confirmée là aussi par le journaliste britannique Ben Jacobs. Toujours selon L’Equipe au sujet de Manuel Ugarte : « Un autre club anglais et un club allemand se sont montrés intéressés« . Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2028 et acheté 60 millions d’euros il y a près d’un an, l’Uruguayen actuellement engagé avec sa sélection pour la Copa America pourrait représenter une belle vente parisienne cet été. Reste à voir si les dirigeants Rouge & Bleu pourront réussir la plus value ou s’en approcher.