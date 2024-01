Mercato : Le PSG refuse une offre pour Hugo Ekitike

Le mercato d’hiver entre dans sa dernière ligne droite et le dossier le plus chaud dans le sens des départs au PSG n’est toujours pas bouclé. En effet, le transfert d’Hugo Ekitike pourrait être freiné par des négociations difficiles entre le club de la capitale et l’Eintracht Francfort.

Depuis le début de ce mercato hivernal, le dossier Hugo Ekitike fait office de priorité dans le sens des départs sur le bureau des dirigeants du Paris Saint-Germain. Après un été 2023 mouvementé, le numéro 44 du PSG s’est retrouvé mis au placard depuis le début de la saison, et c’est dans ce contexte que l’attaquant de 21 ans se retrouve une nouvelle fois sur le marché en ce mois de janvier. En ce sens, l’Eintracht Francfort, entre autres, s’est positionné pour s’attacher les services de l’ancien du Stade de Reims. Une course engagée aux côtés de Wolfsburg ou encore Wolverhampton. Cependant, les derniers échos de la presse en Allemagne et en France affirmaient que l’actuel sixième de Bundesliga était le club le plus enclin à avancer sur la piste menant à Hugo Ekitike et l’information se confirme aujourd’hui avec la nouvelle qu’annonce Fabrice Hawkins, notre confrère pour RMC Sport.

Le temps en faveur du PSG ?

Sur les tablettes de l’Eintracht Francfort depuis l’été 2023, Hugo Ekitike a été l’objet d’une offre du club allemand. Cette dernière, un prêt avec option d’achat de 20 millions d’euros bonus compris, a été refusé par le Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club de la capitale a déboursé près de 36 millions d’euros pour déloger Hugo Ekitike du Stade de Reims. Pour aller au terme de l’opération, le joueur aurait d’ores et déjà un accord sur les grandes lignes autour d’un contrat avec l’Eintracht Francfort. Pour se faire, toujours selon Fabrice Hawkins, aurait accepté de baisser son salaire. Un transfert qui pourrait prendre du plomb dans l’aile, à une semaine de la clôture du mercato hivernal.