A l’occasion du mercato d’hiver 2025, le PSG souhaiterait se renforcer en attaque et plus précisément. En effet, Luis Enrique aurait émis la volonté de mettre Bradley Barcola en concurrence. Ainsi, le club de la capitale serait en train de relancer la piste estivale qui le mène à Khvicha Kvaratskhelia.

Les derniers échos de la presse en France sont tous unanimes : Luis Enrique souhaite mettre Bradley Barcola en concurrence. Pour aller au bout de son idée, le Paris Saint-Germain réactiverait une piste estivale : Khvicha Kvaratskhelia. C’est en tous cas ce qu’affirme le quotidien italien Il Roma qui évoque un intérêt du PSG pour cet hiver. L’homme qui a œuvré pour son arrivée à Naples en 2022, Cristian Zaccardo, serait actuellement dans le sud de l’Italie afin de rencontrer les représentants du joueur et le directeur sportif de l’actuel leader de Série A, Giovanni Manna. Ce dernier aurait d’ores et déjà ciblé le remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia : Federico Chiesa. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, explique lui de son côté que le Géorgien n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation de ses dirigeants, et que le PSG reste attentif. Pour le quotidien La Gazzetta dello Sport Georgia, une première offre officielle pourrait même tomber dans les prochains jours de la part du Paris Saint-Germain, aux dirigeants napolitains. Ces derniers seraient ouverts à une vente cet hiver, contrairement à l’été dernier, et la somme de 90M€ est évoquée. Le club de la capitale devrait composer avec la concurrence de la Premier League, et plus particulièrement Newcastle.

A 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia reste sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2027. Cette saison, l’ailier a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues pour 5 buts et 3 passes décisives. Un bilan statistique respectable, mais les arrivées de Leonardo Spinazzola et David Neres l’été dernier semble pousser les dirigeants napolitains à s’ouvrir davantage à un transfert du Géorgien. Le journal L’Equipe confirme l’information de La Gazzetta dello Sport Georgia, et précise : « Les contacts sont toujours constants et des intermédiaires influents sur le marché essayent ces derniers jours de trouver une solution pour voir le dossier avancer concrètement« . Le quotidien français ajoute un paramètre : la concurrence de Manchester United. Les Red Devils, avec le probable départ de Marcus Rashford vont chercher à se renforcer, et un échange entre Naples et le club du nord de l’Angleterre est évoqué.

[MàJ]

Les informations continuent de tomber concernant ce dossier qui devrait occuper les prochaines semaines du PSG sur ce mercato hivernal. En effet, Fabrizio Romano affirment maintenant que le Paris Saint-Germain et Naples sont en contact direct et que le club de la capitale ferait les efforts pour que le transferts se fasse. Les dirigeants parisiens seraient prêts à offrir du cash + un joueur, le nom de Milan Skriniar est cité. La balle est désormais dans le camp de Naples.

Le dossier semble bien ouvert puisque les confirmations tombent une à une. C’est désormais le journaliste italien Gianluca Di Marzio, reporter pour Sky Sport Italia, qui parle d’une ouverture pour la vente de Khvicha Kvaratskhelia, de contacts entre Naples et le PSG, mais que si l’opération doit se faire, cela se fera aux conditions du Napoli. Des conditions qui s’élèvent à 80M€ sans compter les bonus et l’éventuel joueur dans la balance. A ce jour, Khvicha Kvaratskhelia n’est plus considéré comme un intouchable par ses dirigeants.

L’intérêt est réciproque

Si le PSG souhaiterait ardemment recruter Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien serait également désireux de rejoindre le club de la capitale. C’est ce qu’affirme cette fois Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato et spécialiste du marché des transferts. Ce dernier détaille : « Paris propose une somme importante (dont le montant n’a pas filtré) + Milan Skriniar au Napoli […] Les Partenopei ont formulé une offre de contrat à l’international slovaque. Un salaire est moins important que ce qu’il touche au PSG. Avant d’accepter l’offre, Skriniar aimerait que la différence de salaire soit compensée par le PSG« .