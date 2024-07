Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG semble avoir fait de Joao Neves sa priorité. Si l’aspect financier pouvait dans un premier temps être un frein, le dossier se décante pour le club de la capitale.

Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, le nom de Joao Neves est associé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Dans son contrat le liant à son club formateur jusqu’en juin 2028, le jeune milieu de terrain de 19 ans a une clause libératoire de 120M€. C’est à ce montant qu’espéraient céder leur joyau les dirigeants du SL Benfica. Cependant, face à la volonté du jouer d’évoluer en Rouge & Bleu et face à l’inflexibilité de leurs homologues du PSG, les prétentions auraient été revues à la baisse, et l’idée de voir cette clause libératoire activée est désormais lointaine. C’est ainsi que le club de la capitale aurait tablé sur une offre de 60M€ + 10M€ en bonus. Une proposition évoquée du côté de la presse en France et au Portugal. A ce stade des négociations, selon Loïc Tanzi de L’Equipe, le Paris Saint-Germain et Joao Neves restent dans l’attente de la réponse et la position du SL Benfica devant cette offre.