A l’occasion du prochain mercato estival, le PSG devrait poursuivre l’entame d’une nouvelle ère avec de nouveaux renforts. Si ces derniers arriveront naturellement de l’extérieur, le club de la capitale pourrait également s’appuyer sur des éléments déjà en sa possession. C’est le cas avec Xavi Simons.

L’histoire semble tarder à démarrer entre le Paris Saint-Germain et son joyau Xavi Simons. Après deux prêts consécutifs au PSV Eindhoven et au RB Leipzig actuellement, le titi parisien est attendu l’été prochain du Campus PSG afin d’enfin y poser ses valises et revêtir la tunique Rouge & Bleu dans la durée. En Eredivisie puis en Bundesliga, Xavi Simons a su briller, ce qui n’a pas manqué d’être remarqué par Luis Enrique : « Xavi Simons est un jeune joueur très prometteur, qui appartient au PSG, même s’il évolue à Leipzig. Il a les capacités idéales pour un projet comme le nôtre. Il pourrait bien sûr être une option très intéressante pour nous à l’avenir, mais ça dépend du club« , a déclaré le technicien espagnol au cours de son live Twitch ce jeudi soir. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, la présence de Xavi Simons n’est tout de même pas assurée selon nos confrères de L’Equipe qui évoquent un point clé de son bail. En effet, le Néerlandais disposerait d’une clause lui permettant d’avoir en partie, la main sur la décision à prendre pour son avenir à la fin de son prêt au RB Leipzig. C’est dans ce contexte, qu’à ce stade, rien n’est acté pour l’avenir à court terme du joueur de 20 ans : ni son retour au PSG, ni sa prolongation de prêt en Allemagne, ni un transfert ou un prêt ailleurs.

Comme depuis le début de sa carrière, afin de prendre sa décision, Xavi Simons place le football avant tout, et deux critères en particulier. Le natif d’Amsterdam souhaite disputer la Ligue des Champions, et être assuré de jouir d’un temps de jeu conséquent. S’il semble être conquis par les performances et qualités du joueur, Luis Enrique pourrait donc être un élément clé pour le retour de Xavi Simons au PSG.