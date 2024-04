Mercato : Le PSG rêve de recruter Lamine Yamal

Alors que le PSG s’apprête à perdre Kylian Mbappé l’été prochain, son remplacement devrait être le dossier qui animera le mercato estival parisien. Dans ce contexte, une véritable bombe pointe le bout de son nez : le Paris Saint-Germain rêverait du prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal.

Après la double confrontation entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, les deux clubs pourraient croiser le fer à nouveau sur le marché des transferts. En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, « les Catalans redoutent désormais une attaque parisienne sur le terrain du mercato. La cible ? Lamine Yamal« . En effet, « le PSG a érigé l’ailier du Barça parmi ses priorités offensives pour la saison prochaine« . Toujours selon Le Parisien, les dirigeants du club de la capitale seraient sous le charme du joueur de 16 ans bien avant les quarts de finale de Ligue des Champions, ou encore de sa récente belle performance lors du Classico face au FC Barcelone (victoire du Real Madrid 3-2), tant Luis Enrique serait sous le charme de l’international espagnol. Cette information de notre confrères du Parisien vient confirmer celles de la presse espagnole qui, au mois de mars dernier, avançait la somme de 200 millions d’euros dans ce dossier. Une somme qui est « à prendre au sérieux » selon le quotidien français. Sur le plan financier, la force de frappe du club de la capitale pourrait faire parler lors du prochain mercato avec les départs l’été dernier de Neymar, Marco Verratti, Lionel Messi, Sergio Ramos, et celui annoncé de Kylian Mbappé. C’est ainsi que la clause libératoire d’un milliard d’euros associée au contrat de Lamine Yamal au FC Barcelone, jusqu’en 2026, pourrait ne pas être prise en considération, et que des négociations pointeraient le bout de leur nez si le jeune joueur émet le souhait de quitter son club formateur. L’autre atout pour le Paris Saint-Germain ? Jorge Mendes.

L’atout pour le PSG

L’agent portugais qui gère les carrières de Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Bradley Barcola, Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Ramos, est également à la tête des intérêts de la carrière de Lamine Yamal. Jorge Mendes entretien de bonnes relations avec Luis Campos, un secret de polichinelle, qui n’est pas gage de succès dans des négociations. En effet, le dossier Bernardo Silva n’avait pas été facilité par les bonnes relations entre les deux portugais. Cependant, pour la piste menant au milieu offensif de Manchester City, « le club de la capitale va retenter sa chance cet été », toujours selon Le Parisien, qui conclu : « Les grandes manœuvres commencent à Paris« .