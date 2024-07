Mercato : Le PSG rouvre le dossier Viktor Gyökeres

Cet été, le PSG voudra renforcer son attaque. Le club de la capitale aurait rouvert le dossier Viktor Gyökeres en raison des difficultés de celui de Victor Osimhen.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite renforcer son attaque durant ce mercato estival. Si la priorité n’était pas de recruter un numéro 9, le club comptant dans ses rangs Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, cela aurait changé. Annoncé proche de rejoindre le club de la capitale au début du mois de juin, Victor Osimhen ne faisait plus trop l’actualité mercato du PSG ces dernières semaines. Mais depuis quelques jours, les rumeurs autour de l’ancien lillois ont refait surface. Les dirigeants parisiens auraient fait une offre de 200 millions d’euros à Naples pour s’offrir les services de l’international nigérian et Khvicha Kvaratskhelia. Proposition refusée par les dirigeants napolitains.

A voir aussi : Mercato – Naples aurait refusé une offre XXL pour la doublette Osimhen-Kvaratskhelia

Viktor Gyökeres plus abordable que Victor Osimhen

Ce samedi matin, le Corriere dello Sport fait un point sur ce dossier. Le quotidien sportif italien indique que le PSG aurait rouvert une autre piste au vu des exigences trop élevées d’Aurelio De Laurentiis pour son numéro 9, celle menant à Viktor Gyökeres. Auteur d’une saison stratosphérique avec le Sporting CP (48 matches, 43 buts, 13 passes décisives), il serait plus abordable que Victor Osimhen. Le PSG pourrait s’offrir l’international suédois (26 ans) pour 100 millions d’euros alors que Naples demande 130 millions d’euros pour lâcher Osimhen. Ce dernier aurait deux possibilités pour son avenir, le PSG et l’Arabie saoudite. Le Corriere conclut en expliquant que Luis Enrique veut un attaquant axial cet été, lui qui a des doutes sur l’avenir au PSG de Randal Kolo Muani, qui serait pisté par l’Atlético de Madrid qui pourrait perdre Alvaro Morata, qui est dans le viseur de l’AC Milan.