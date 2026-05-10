Mercato – Le PSG s’active dans le dossier Julian Alvarez

En cas de départ d’un joueur offensif lors du mercato estival, le PSG aurait déjà identifié sa priorité pour compenser cette perte : Julian Alvarez.

Dans ces derniers matchs de la saison 2025-2026, le PSG a encore deux objectifs à atteindre : remporter son cinquième championnat consécutif et conserver sa Ligue des champions. Après cela, la direction parisienne relancera les nombreux dossiers du mercato, aussi bien concernant les prolongations de contrat que les potentielles arrivées et départs au sein de l’effectif.

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Un profil qui plaît à Luis Enrique

Dans le sens des départs, plusieurs attaquants pourraient être amenés à quitter la formation de Luis Enrique, comme Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Lee Kang-in. Et en cas de perte d’un élément offensif, le PSG aurait déjà une cible en tête : Julian Alvarez. En effet, selon les informations de la Cadena SER, l’international argentin pourrait quitter l’Atlético de Madrid cet été, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2030. Deux ans après son arrivée en Espagne, l’ancien de Manchester City intéresse également le FC Barcelone et Arsenal. Beaucoup de dirigeants au sein de Madrid estimeraient que Julian Alvarez souhaiterait quitter les Colchoneros cet été. Si le FC Barcelone est annoncé comme une destination privilégiée, l’attaquant de 26 ans ne souhaiterait pas un retour en Angleterre. Concernant le PSG, des contacts auraient eu lieu entre les deux parties. Mais à ce jour, Julian Alvarez n’aurait pas encore annoncé son envie de départ à ses dirigeants.

De son côté, le twittos spécialisé @Djaameel_ confirme l’intérêt du PSG pour Julian Alvarez. Les Rouge & Bleu s’activent dans ce dossier en anticipant des possibles mouvements durant le mercato d’été. Le club parisien discute avec l’entourage du joueur depuis plusieurs semaines. L’entraîneur Luis Enrique est fan du profil de l’Argentin et le considère comme la recrue idéale pour son secteur offensif, lui qui avait déjà poussé pour sa venue il y a deux ans. Si la concurrence sera rude dans ce dossier, le PSG compte bien tenter sa chance à fond pour attirer le champion du monde. En 49 matchs disputés cette saison (3 549 minutes), Julian Alvarez a inscrit 20 buts et délivré 9 passes décisives, avec la particularité d’avoir marqué davantage de buts en Ligue des champions (10 réalisations) qu’en Liga (8 buts).

🚨 BREAKING : Le PSG veut tenter sa chance À FOND sur le dossier Julian Alvarez !



Luis Enrique aime énormément le profil du joueur et le considère « comme la recrue idéale pour son attaque. »



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