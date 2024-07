Il est indéniablement l’objet d’une véritable bataille entre le PSG et le Bayern Munich sur le marché des transferts. Désiré Doué va vraisemblablement quitter le Stade Rennais, et aura un choix à faire. Son club formateur, avec deux offres sur la table devra choisir aussi.

Ces derniers jours, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se livrent une véritable bataille sur le marché des transferts. Après une première offre de 35M€ refusée, les Allemands sont revenus à la charge auprès du Stade Rennais avec un chèque de 55M€. Le Paris Saint-Germain a lui proposé 45M€ et répond aujourd’hui, 24h après la seconde offre bavaroise, avec une proposition à hauteur de 60 millions ‘euros bonus compris. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, qui rappelle que ce montant correspond aux attentes du Stade Rennais afin de libérer Désiré Doué de son contrat le liant à son club formateur jusqu’en juin 2026. Une offre confirmée par Fabrice Hawkins pour RMC Sport, et le bien informé @Djaameel_ sur son compte X.

L’heure du choix pour Rennes et Doué

Pour rappel, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, se serait impliqué personnellement dans ce dossier en intervenant auprès de Désiré Doué et son entourage afin de présenter le projet du club de la capitale. Du côté du Bayern Munich, aucune nouvelle offre n’a été faite selon Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport en Allemagne. Ce dernier souligne que les Bavarois pourraient penser à améliorer leur offre, mais se sont fixé des limites. Au jeu des enchères, le PSG pourrait donc l’emporter. C’est dans ce contexte que la position du Stade Rennais est attendue, au même titre que la décision du jeune français de 19 ans.