Mercato – Le PSG se lance sur la piste Mika Godts
Avec le possible départ de Bradley Barcola, le PSG est à la recherche d’un nouvel ailier. Et ce dernier pourrait être Mika Godts. L’international belge de l’Ajax Amsterdam plaît beaucoup aux dirigeants parisiens.
Le mercato estival du PSG semble s’agiter ces derniers jours. Après avoir trouvé un accord avec Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche, le club de la capitale prospecte désormais sur un nouveau joueur offensif afin de pallier l’éventuel départ de Bradley Barcola, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les doubles champions d’Europe. Et depuis quelques heures, un nom est apparu dans l’actualité mercato du PSG, Mika Godts.
Un transfert autour des 50 millions d’euros
Selon les informations de
Fabrizio Romano, le PSG a entamé
des discussions avec l’Ajax pour signer
Mika Godts. Le spécialiste du mercato indique que
l’international belge (21 ans) veut rejoindre le
PSG après des discussions directes positives avec
Luis Campos. Une information confirmée par le
média néerlandais Voetbal
International qui explique que Mika Godts
a été aperçu hier avec Luis Campos à
Porto. Le média néerlandais explique que
l’Ajax Amsterdam réclamerait 60 millions d’euros
pour lâcher son ailier et que d’autres grands clubs, sans citer
leurs noms, sont également intéressés par sa signature. De son
côté, ESPN Nederland
explique que le joueur n’a qu’une idée en tête pour son futur,
rejoindre le PSG. Les deux clubs seraient en
négociation sur le montant du transfert qui pourrait s’élever entre
45 et 50 millions d’euros. RMC Sport confirme
des discussions en cours pour Mika Godts. Le média
sportif indique que cette piste n’est pas liée à celle de
Maghnes Akliouche, pour qui un accord total a été
trouvé entre le PSG et Monaco. Le
Belge est séduit par le projet et souhaite rejoindre le
PSG, assure Fabrice Hawkins. Ce
dernier avance que le PSG n’a pas encore entamé
les discussions avec l’Ajax. Mais l’ouverture des
négociations entre les deux clubs pourrait intervenir
rapidement.