Mercato – Le PSG se lance sur la piste Mika Godts

Avec le possible départ de Bradley Barcola, le PSG est à la recherche d’un nouvel ailier. Et ce dernier pourrait être Mika Godts. L’international belge de l’Ajax Amsterdam plaît beaucoup aux dirigeants parisiens.

Le mercato estival du PSG semble s’agiter ces derniers jours. Après avoir trouvé un accord avec Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche, le club de la capitale prospecte désormais sur un nouveau joueur offensif afin de pallier l’éventuel départ de Bradley Barcola, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les doubles champions d’Europe. Et depuis quelques heures, un nom est apparu dans l’actualité mercato du PSG, Mika Godts.

Un transfert autour des 50 millions d’euros

Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG a entamé des discussions avec l’Ajax pour signer Mika Godts. Le spécialiste du mercato indique que l’international belge (21 ans) veut rejoindre le PSG après des discussions directes positives avec Luis Campos. Une information confirmée par le média néerlandais Voetbal International qui explique que Mika Godts a été aperçu hier avec Luis Campos à Porto. Le média néerlandais explique que l’Ajax Amsterdam réclamerait 60 millions d’euros pour lâcher son ailier et que d’autres grands clubs, sans citer leurs noms, sont également intéressés par sa signature. De son côté, ESPN Nederland explique que le joueur n’a qu’une idée en tête pour son futur, rejoindre le PSG. Les deux clubs seraient en négociation sur le montant du transfert qui pourrait s’élever entre 45 et 50 millions d’euros. RMC Sport confirme des discussions en cours pour Mika Godts. Le média sportif indique que cette piste n’est pas liée à celle de Maghnes Akliouche, pour qui un accord total a été trouvé entre le PSG et Monaco. Le Belge est séduit par le projet et souhaite rejoindre le PSG, assure Fabrice Hawkins. Ce dernier avance que le PSG n’a pas encore entamé les discussions avec l’Ajax. Mais l’ouverture des négociations entre les deux clubs pourrait intervenir rapidement.





🔴🔵💥 More on Mika Godts and Paris Saint-Germain exclusive news.



Paris Saint-Germain already approached Ajax, club to club negotiations are taking place.



Godts wants Paris Saint-Germain after direct positive talks with Luis Campos.



Deal underway. 💣🇧🇪 pic.twitter.com/fAvMDY4ipV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026