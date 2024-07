Désireux de recruter un ailier, le PSG a récemment montré un intérêt pour Nico Williams. Et les Rouge & Bleu ont les arguments pour réellement concurrencer le FC Barcelone dans ce dossier.

Le PSG doit accélérer dans son recrutement. À ce jour, seul le portier russe, Matvey Safonov, a signé chez les Rouge & Bleu lors de ce mercato estival. Il devrait être prochainement rejoint par le milieu du SL Benfica, João Neves. Pour renforcer l’attaque, le PSG s’active pour trouver un ailier. Après l’échec dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, bloqué par le Napoli, les champions de France ont activé les pistes menant à Jadon Sancho et Nico Williams. Et concernant le dernier cité, Luis Enrique est désireux de le recruter, lui qui l’a notamment côtoyé avec la sélection espagnole.

Le PSG prêt à payer plus que la clause libératoire

S’il semblait prendre la direction du FC Barcelone, l’ailier de l’Athletic Bilbao laisser la porte ouverte à toutes les possibilités, rapporte Mundo Deportivo. Et la menace du PSG se fait grandement ressentir chez les Catalans. La somme de la clause libératoire de 58M€ n’effraie pas le club parisien, qui pourrait même payer plus que ce montant pour obtenir les services du récent champion d’Europe 2024. Toujours selon MD, l’offre du PSG est supérieure à celle du Barça aussi bien sur le plan financier que sportif. « Au Barça, on pense que le ‘cas Nico’ a été compliqué par l’arrivée de Nasser Al-Khelaifi et de son chéquier et qu’il est temps de se battre pour convaincre Williams. Il est clair que Nico souhaite jouer pour les Blaugrana, mais aussi qu’il garde d’autres options ouvertes, y compris le PSG et la possibilité de continuer à l’Athletic, avec lequel il a un contrat jusqu’en 2027″, rapporte le quotidien catalan.

Le PSG serait donc prêt à payer plus que la somme libératoire du joueur, fixée à 58M€ par le club de Bilbao, pour s’attacher les services de l’Espagnol de 22 ans. « L’un des arguments du PSG est qu’en allant à Paris, Nico serait mieux loti qu’en signant au Barça, rival direct du club basque dans les compétitions espagnoles. De plus, en partant à Paris et en laissant plus d’argent dans les caisses de l’Athletic, la décision serait plus digeste pour les supporters de l’Athletic. » De son côté, le club basque essaye aussi de convaincre le joueur de rester une saison supplémentaire au club. Dans tous les cas, la décision sera prise par le joueur et sa famille. « Le Barça est convaincu de sa volonté, mais des sources au sein du club catalan admettent qu’ils n’ont pas conclu d’accord avec le joueur. S’ils l’avaient fait, ils auraient déjà activé sa clause libératoire (58M€) », conclut Mundo Deportivo. Le PSG a tous les arguments en main pour réussir à faire pencher la balance en sa faveur.