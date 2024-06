Mercato : Le PSG se penche sur Jeremie Frimpong

A quelques jours de l’ouverture du marché des transferts estival, le PSG s’active sur différents dossiers afin de poursuivre le renforcement de l’effectif de Luis Enrique. S’il a crevé l’écran au cours de la saison qui vient de prendre fin avec le Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong serait une cible du club de la capitale.

Au PSG depuis l’été 2021, Achraf Hakimi ne semble pas parvenir à trouver la régularité nécessaire au plus haut niveau. Par ailleurs, le départ de Nordi Mukiele semble on ne peut plus proche au cours de cet été 2024. Dans ce contexte, le flanc droit de Luis Enrique pourrait être un secteur de jeu ciblé par les dirigeants parisiens, en accord avec le technicien espagnol, à renforcer. Ainsi, plusieurs dossier pourraient être activés, parmi eux, celui de Jeremie Frimpong. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères espagnols du quotidien AS : « Le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux clubs qui ont manifesté leur intérêt pour l’une des révélations du football européen, l’un des latéraux les plus prolifiques de la saison dernière, Jeremie Frimpong« , écrit le correspondant à Paris, Andres Onrubia. Concernant la faisabilité de l’opération, il est important de noter la valeur marchande du Néerlandais estimée à 50 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, avec un contrat courant le liant au Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2028. Au cours de cette saison historique avec son club, Jeremie Frimpong a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, dressant un bilan statistique de 14 buts et 12 passes décisives. Sur le champ, le protégé de Xabi Alonso évolue latéral droit, un cran plus haut en piston, ou encore un cran encore plus haut sur le front de l’attaque. S’il peut avaler les kilomètres sur le côté droit, celui qui disputera l’Euro 2024 avec les Pays-Bas est également capable d’être moins excentré et avoir un rôle à jouer dans le cœur du jeu.

🎣El PSG quiere pescar al puñal de Xabi Alonso: Frimpong



✍️ @AndiOnrubia



🇫🇷 Los parisinos se han interesado en Frimpong, pieza clave para el Bayer esta temporada, con el que ha logrado un doblete y tiene números espectaculareshttps://t.co/7KGn2v2Il4 — Diario AS (@diarioas) June 7, 2024 X : @diarioas

Cependant, après une saison historique avec le Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong pourrait ne pas être libéré par son club avec un coach, Xabi Alonso, qui pourrait poser son véto. Un dossier qui pourrait donc être traité comme celui de Florian Wirtz l’a été. La volonté de garder à peu près le même groupe pour la saison prochaine existe du côté du Bayer Leverkusen, afin de disputer la Ligue des Champions en étant le compétitif possible. Par ailleurs, le PSG, dans ce dossier, pourrait également devoir batailler avec une concurrence en provenance de Premier League, toujours selon Andres Onrubia. Ce dernier affirme que Jeremie Frimpong jouit d’une réelle cote outre-Manche. Le joueur n’a de son côté pas fait part de sa volonté pour cet été à sa direction. Le Paris Saint-Germain devra donc convaincre le latéral droit de 23 ans formé à Manchester City, avant de pouvoir discuter avec les dirigeants du Bayer Leverkusen.