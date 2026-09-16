Mercato : le PSG se positionne sur un crack de 15 ans, concurrence XXL annoncée !

Le PSG aurait bien des vues sur JJ Gabriel, crack générationnel de Manchester United qui souhaiterait partir. Problème, tous les cadors sont déjà sur le coup.



Le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, possède une équipe très jeune sur le papier. Luis Campos cherche d’ailleurs continuellement à dénicher de futurs cracks sur le marché. Cet été, Lacine Megnan-Pavé (16 ans, MHSC) ou Adil Hamdani (17 ans, OL) ont notamment été visés, en vain. Et désormais, on apprend que le conseiller sportif parisien guetterait la situation de JJ Gabriel, le crack de 15 ans de Manchester United.

Le PSG a bien JJ Gabriel dans son viseur

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Annoncé comme un monstre, lui qui sort d’un triplé en Youth League, JJ Gabriel fait fantasmer bon nombre de recruteurs depuis plusieurs années déjà. C’est notamment pour cela que l’information du Manchester Evening News a fait l’effet d’une petite bombe. Ce mardi, le média mancunien a tout simplement indiqué que JJ Gabriel voulait quitter son club formateur. Sa décision serait actée, tandis que les Red Devils espèrent toujours le convaincre de rester.

Mais cela semble mal engagé. Surtout que Fabrizio Romano et The Athletic confirment, de leur côté, que les différents prétendants sont déjà dans les startings-blocks. Et parmi eux, on retrouve bien le PSG. Le club parisien devra toutefois batailler avec la concurrence du Real Madrid, du FC Barcelone, de Chelsea, de Manchester City ou encore du Bayern Munich. Du très beau monde en somme…