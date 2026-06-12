Mercato – Le PSG se renseigne sur deux joueurs de West Ham

Le PSG devrait se renforcer lors du mercato estival. De nombreux joueurs ont été associés au club de la capitale. Ce dernier se serait renseigné sur deux joueurs de West Ham.

Si l’actualité du football va être dictée par la Coupe du monde lors des cinq prochaines semaines, les clubs vont travailler sur leur saison 2026-2027. Les dirigeants parisiens travaillent sur leur futur effectif. De nombreux joueurs sont associés au double champion d’Europe pratiquement tous les jours. Selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale s’intéresserait à deux joueurs de West Ham, qui a été relégué en deuxième division anglaise à l’issue de la saison 2025-2026.

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West Ham réclame 130 millions pour lâcher ses deux joueurs

Le média footbalistique confirme que le PSG suit Mateus Fernandes. « Pour écarter la concurrence, Luis Campos a noué des contacts avec la direction londonienne, qui lui a déjà communiqué le tarif à débourser : 80 millions d’euros », indique Foot Mercato. Outre l’international portugais (21 ans), le PSG pisterait Crysencio Summerville. Dans la saison ratée des Hammers, ça a été l’un des seuls joueurs à briller. Pour se séparer de son ailier gauche, West Ham réclamerait 50 millions d’euros. Une somme qui a refroidi plusieurs prétendants, assure le média footbalistique. Dans ce dossier, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre Luis Campos et les dirigeants londoniens. Si aucune offre ferme n’a encore été soumise par le club de la capitale, l’intérêt pour les deux joueurs est concret et bien réel, conclut Foot Mercato.