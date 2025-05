Mercato : Le PSG se serait intéressé à Lamine Yamal

La politique de recrutement du PSG n’est plus ce qu’elle était. En effet, après avoir misé sur des stars pendant des années, le club de la capitale se penche désormais davantage sur des profils jeunes et à fort potentiel.

Le Paris Saint-Germain, sur le marché des transferts, a longtemps été associé à de grands noms. Depuis l’intronisation de Luis Enrique, formant son duo avec Luis Campos, la politique de recrutement de club de la capitale a changé. Ainsi, le champion de France mise désormais sur des profils plus jeunes à fort potentiel. Cependant, le PSG est aujourd’hui cité autour de … Lamine Yamal. C’est en tous cas ce qu’affirme Déco, directeur sportif du FC Barcelone dans un entretien accordé à Sport : « La saison dernière, certains ont posé des questions sur Lamine. Cette saison, non. C’est un joueur qui suscite l’intérêt du monde entier, mais nous voulons qu’il reste, qu’il soit heureux et qu’il prenne du plaisir. Nous n’avons reçu aucune offre, car quand on ne veut pas écouter… Le PSG a posé des questions sur lui, Madrid non, mais nous ne leur posons pas de questions non plus« . L’ancienne gloire du football portugais dément cependant l’information de l’agende de presse espagnole qui affirmait qu’une offre avait été formulée par le Paris Saint-Germain. Une piste qui avait été confirmée par la direction catalane puisque le président Joan Laporta avait affirmé avoir refusé 250M€ et son vice président, Entic Matsim avait précisé lui que l’offre venait de France.

Pour rappel, Lamine Yamal en fin de contrat en juin 2026, devrait prolonger cet été après avoir fêté ses 18 ans. Il pourrait rapidement devenir le joueur le mieux payé de l’effectif du FC Barcelone : « La prolongation ? Elle est en bonne voie. « Je le vois avec une maturité inhabituelle. J’ai un fils de son âge. Il faut profiter de Lamine, car c’est rare que ça arrive. C’est un joueur qui arrive tous les deux ou trois ans, avec sa personnalité, sa confiance en lui, ses qualités… Mais il ne faut pas oublier qu’il n’a que 17 ans, quelle que soit sa maturité. Il doit vivre sa vie et être heureux. Pour un footballeur de ce niveau, c’est l’essentiel […] Pour moi, peu importe que tu aies 17, 18 ou 19 ans, un joueur doit avoir un contrat équitable, et c’est ce que nous allons faire. Le joueur le mieux payé ? Peu importe, il doit être l’un de nos joueurs les plus importants. Il doit être heureux et satisfait, et nous aussi. Il n’y a pas de meilleur environnement ni de meilleur club que le Barça« .