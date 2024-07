Mercato : Le PSG sérieusement concurrencé pour Jadon Sancho

Au cours de ce mercato estival, après la perte de Kylian Mbappé, le PSG semble désirer se renforcer sur les ailes. C’est ainsi que le nom de Jadon Sancho ne cesse de résonner sous les cieux parisiens ces derniers jours.

Alors que Bradley Barcola s’épaissit et devrait prendre de l’ampleur au sein du vestiaire du PSG mais sur le terrain également, les dirigeants du club de la capitale espère voir arriver de la concurrence sur les ailes. En effet, après avoir tout tenté pour déloger Khvicha Kvaratskhelia de Naples, c’est désormais le dossier Jadon Sancho qui est actif sur le bureau des dirigeants du Paris Saint-Germain. Le joueur de Manchester United, qui sort de six mois de prêt du côté du Borussia Dortmund, pourrait renforcer les rangs de Luis Enrique contre un chèque de 47 millions d’euros selon les dernières informations du Mirror. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Manchester United, l’international anglais s’est envolé avec le groupe d’Erik ten Hag afin de prendre part à la tournée estivale aux Etats-Unis. Aux dernières nouvelles, la presse britannique évoque des discussions positives entre Jadon Sancho et son coach afin de repartir sur de bonnes bases, après une saison 2023/2024 compliquée pour l’ailier, qui l’a poussé vers son prêt de six mois au Borussia Dortmund. Cependant, ces échanges constructifs ne signifient pas qu’un transfert de Jadon Sancho est à écarter.

Toutefois, si le Paris Saint-Germain souhaite aller au bout de cette piste et recruter Jadon Sancho, il lui faudra batailler. En effet, c’est ce qu’affirme le Manchester Evening News. Le média britannique affirme que la Juventus Turin pourrait perturber l’avancée du PSG sur le piste de l’international anglais de 24 ans. Le club de la Vieille Dame, une fois le transfert de Matias Soulé à l’AS Roma officialisé, pourrait profiter des liquidités encaissées afin de placer ses pions auprès de Manchester United et tenter d’attirer Jadon Sancho. Affaire à suivre … .