Mercato – Le PSG s’intéresse à un défenseur de Bournemouth

À la recherche d’un défenseur central droit pour suppléer Marquinhos, le PSG suit la piste du joueur de Bournemouth, Ilya Zabarny.

Lors de ce mercato hivernal (1er janvier – 3 février), le PSG compte faire quelques ajustements dans son effectif. Dans le sens des départs, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont invités à quitter le club. Et pour renforcer son équipe, Luis Enrique a ciblé deux postes en priorité : un défenseur central droit et un ailier gauche. Et concernant la défense, un nouveau nom est apparu après celui d’Abdukodir Khusanov (RC Lens).

La géopolitique pourrait freiner ce dossier

En effet, d’après L’Equipe, qui cite des sources anglaises, le PSG a entamé des démarches pour faire venir le défenseur central de Bournemouth, Ilya Zabarny (22 ans, 1m89), sous contrat jusqu’en 2029. Le défenseur de 22 ans est devenu un titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’été 2023. De sources anglaises, l’international ukrainien a même été l’objet de premières discussions. Mais la géopolitique pourrait avoir son importance dans ce dossier. En effet, le PSG possède dans ses rangs le Russe Matvey Safonov. Et sa présence dans l’effectif parisien « rend une possible arrivée de l’international ukrainien (45 sélections) très hypothétique alors que la guerre en Ukraine continue depuis l’invasion russe en février 2022. La position des deux joueurs n’est pas officiellement connue« , précise L’Equipe.

L’ancien du Dynamo Kiev a disputé l’intégralité des rencontres de sa formation (16 matches) et est un élément important de la belle saison de Bournemouth (6e, à cinq points du podium). Sa valeur est estimée à 38M€ par le site Transfermark. Le profil d’Ilya Zabarny colle parfaitement aux critères désirés par la direction parisienne, à savoir « un jeune joueur (moins de 24-25 ans) avec une capacité à être très intense dans le duel et capable d’intégrer rapidement les principes de Luis Enrique », comme l’avait expliqué le quotidien sportif dans son édition du jour.