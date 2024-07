Mercato – Le PSG s’intéresse bien à Lamine Yamal mais…

Lamine Yamal impressionne à seulement 16 ans. L’international espagnol brille avec la Roja et le Barça. Il attise les convoitises, dont celle du PSG. Mais le FC Barcelone a fermé la porte à un départ.

Magnifique buteur contre la France hier soir en demi-finale de l’Euro (2-1), Lamine Yamal impressionne sur le terrain, lui qui n’a que 16 ans (il aura 17 ans samedi). Ses performances avec la sélection espagnole et le FC Barcelone ont attisé les convoitises des plus grands clubs européens, dont celle du PSG. Selon Le Parisien, Luis Enrique et Luis Campos ont identifié, depuis plusieurs années, Lamine Yamal comme la future pépite du football mondial. « Le premier conserve un œil et un réseau sur tout ce qui émerge du FC Barcelone quand le deuxième possède tous les profils à suivre par catégorie d’âge. Les deux Ibères savent que l’Espagnol est annoncé comme un crack depuis le début de son adolescence. »

Le FC Barcelone ne compte pas vendre sa pépite

Le quotidien francilien indique que le PSG est à la recherche d’un ailier gauche lors de ce mercato estival afin de remplacer Kylian Mbappé alors que sur le côté droit, il possède Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Lee Kang-in ou Marco Asensio, « mais comment passer à côté de cet artiste, de cet attaquant incroyable compte tenu de son âge et sa marge de progression ? Pourquoi ne pas mettre 200 millions d’euros, une somme astronomique, maintenant alors que sa cote pourrait un jour atteindre 300 millions peut-être ? » Toutes ces questions, le PSG se les est posées, assure Le Parisien. De plus, l’agent de Lamine Yamal se nomme Jorge Mendes, qui a de très bonnes relations avec les dirigeants parisiens. Mais le projet aurait été abandonné, lance le quotidien francilien. « Le sujet ne relève pas du montage financier. Paris pouvait dégainer 200 millions d’euros sur un seul joueur cet été. Et Barcelone est en manque de liquidités. Non, le souci est ailleurs. Paris s’est heurté à un obstacle politique. Et a rapidement reçu une fin de non-recevoir du board du FC Barça. » Joan Laporta, le président blaugrana, ne veut pas rester dans l’histoire du club comme le dirigeant qui a vendu le prochain Lionel Messi, conclut Le Parisien.