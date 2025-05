Mercato – Le PSG s’offre sa première recrue de l’été

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG a déjà validé sa première recrue de la saison 2025-2026. Il s’agit du gardien Renato Marin.

Si le PSG doit encore jouer deux finales, celle de Coupe de France demain soir (21 heures, France 2, Bien Sports 1) et celle de la Ligue des champions contre l’Inter Milan le 31 et la Coupe du monde des clubs, il travaille déjà sur le mercato estival 2025. Plusieurs joueurs sont pistés avec des priorités pour des postes à renforcer. Celui de gardien ne fait pas forcément partie des postes prioritaires, puisque le PSG compte dans ses rangs Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov et Arnau Tenas. Mais la première recrue 2025-2026 sera un portier.

Arnau Tenas sur le départ ?

Selon les informations du Parisien et de L’Equipe, Renato Marin a signé son contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2030, pour devenir le troisième gardien du club de la capitale. Le quotidien sportif indique que cette arrivée en provenance de l’AS Roma , libre de tout contrat, va pousser vers la sortie Arnau Tenas. Le gardien espagnol devrait quitter le PSG cet été. L’Equipe conclut en expliquant que Renato Marin ne pourra pas être présent pour la Coupe du monde des clubs, l’AS Rome a en effet refusé de libérer le joueur avant la fin de son contrat, le 30 juin. De son côté, Le Parisien explique qu’à l’arrivée de Marin, le PSG possèdera cinq gardiens dans son effectif avec Lucas Lavallée, de retour de prêt à Aubagne, en plus des trois portiers qui ont joué cette saison. Pour Gianluigi Donnarumma, son avenir n’est pas encore scellé. « En fin de contrat en 2026, l’ancien Milanais qui a réitéré son souhait de prolonger, pourrait être invité à partir. Les négociations autour de sa prolongation sont au point mort et le PSG se montre intéressé par le profil de Lucas Chevalier, récemment appelé chez les Bleus. En pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière, le gardien du Losc possède de nombreux courtisans en Europe« , conclut Le Parisien.