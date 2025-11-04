Mercato – Le PSG suit la situation de Dayot Upamecano

Le PSG cherche toujours à se renforcer lors des mercato. Pour renforcer sa défense, le club de la capitale penserait à Dayot Upamecano, qui arrive en fin de contrat au Bayern Munich.

Si le PSG possède dans son effectif Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, il prospecte pour renforcer sa défense centrale. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale suivrait la situation de Dayot Upamecano, qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le Bayern Munich.

Le PSG veut le récupérer libre de tout contrat

L’international français, qui négocie avec le club allemand pour une prolongation de contrat, n’a pas toujours trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Le spécialiste du mercato explique que Dayot Upamecano pourrait devenir une option pour les dirigeants parisiens pour le mercato estival 2026 à une condition, qu’il ne prolonge pas avec le futur adversaire du PSG en Ligue des champions. Il arriverait donc libre de tout contrat dans le club de la capitale. Affaire à suivre…