Mercato : Le PSG sur Franco Mastantuono ?

Le mercato estival 2025 approche à grands pas, et le PSG est attendu ces prochains mois pour savoir quelles manœuvres seront mises en place après une telle saison.

Alors que le collectif du PSG de Luis Enrique est bien construit et bien huilé, des recrues pourraient venir renforcer le club de la capitale pour la saison prochaine. Ainsi, le nom de Franco Mastuantuono est associé au Paris Saint-Germain ces dernières heures. C’est Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport qui évoque la piste. Selon ce dernier, le jeune joueur argentin « est sur la liste restreinte du PSG, et les discussions ont déjà eu lieu« . De plus, Luis Campos serait un grand admirateur de Franco Mastuantuono, et aurait démarré les échanges personnellement avec l’entourage du joueur de 17 ans. Ce dernier est sous contrat jusqu’en décembre 2026 avec son club formateur, River Plate.

Milieu offensif de formation, Franco Mastantuono évolue sur le flanc droit de l’attaque, en faux pied car étant gaucher. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de l’Argentin est estimée à 15M€. Cette saison sur le plan sportif, le natif de la ville d’Azul a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 7 buts et 4 passes décisives.