Le PSG a ciblé son milieu de terrain comme secteur de jeu à renforcer au cours de ce mois de janvier 2024. En ce sens, l’arrivée de Gabriel Moscardo ne devrait plus tarder à être officialisée. Cependant la blessure du Brésilien pourrait pousser le club de la capitale en enregistrer un nouveau renfort pour son entrejeu.

A l’aube du mercato d’hiver, il a souvent été question de renforcer le groupe de Luis Enrique avec de l’expérience. Cependant, une fois les portes du marché des transferts ouvertes, les noms de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo font la Une de l’actualité au PSG. En effet, les deux Brésiliens devraient rejoindre le club de la capitale en provenance respectivement de Sao Paulo et des Corinthians. Cependant, le second, après avoir passé sa visite médicale, a pris la décision de se faire opérer du pied et sera absent des terrains pour les trois prochains mois. En ce sens, il ne sera pas le renfort immédiat qu’attendait certainement Luis Enrique pour son milieu de terrain. Une donnée, pas prévue, qui remet la question de l’expérience sur la table, et fait naître une nouvelle piste pour ce mois de janvier du Paris Saint-Germain. En effet, c’est de l’autre côté de la Manche que le mercato d’hiver Rouge & Bleu pourrait se poursuivre, plus précisément dans le nord de l’Angleterre. Selon le Telegraph, le PSG serait en pôle pour attirer Kalvin Phillips, milieu de terrain anglais de Manchester City.

A lire aussi : Toutes les informations sur l’opération à venir de Gabriel Moscardo

S’il est arrivé du côté de Manchester City en 2022 après avoir effectué toute sa carrière jusque-là avec Leeds, son club formateur, à 28 ans aujourd’hui, Kalvin Phillips n’a jamais su trouver sa place sous les ordres de Pep Guardiola. En ce sens, malgré les 49 millions d’euros déboursés pour s’attacher ses services et le contrat courant jusqu’en 2028, le champion d’Europe et d’Angleterre en titre serait favorable à l’idée de se séparer de son milieu de terrain, toujours selon le Telegraph. Cependant, si le PSG est très intéressé et en pôle position sur cette piste, les dirigeants parisiens devront jouer des coudes s’ils souhaitent aller au bout. En effet, Newcastle, la Juventus Turin, Liverpool ou encore le Bayern Munich sont cités comme des prétendants pour Kalvin Phillips. Une piste qui pourrait ravir Luis Enrique, qui serait toujours désireux de voir de l’expérience venir garnir son effectif.