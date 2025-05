Mercato – Le PSG sur la piste d’une pépite japonaise ?

Depuis deux saisons, le PSG a orienté son recrutement sur des jeunes joueurs prometteurs. Selon la presse japonaise, il s’intéresserait à Keita Kosugi.

Cette saison, le PSG possède l’un des plus jeunes effectifs d’Europe. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc durant l’été 2023, le club de la capitale a axé son recrutement sur des jeunes joueurs prometteurs. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont recruté Bradley Barcola, Désiré Doué, Willian Pacho ou bien encore Joao Neves. Des choix payants puisque ses joueurs performent sur le terrain et permettent au PSG de s’offrir des titres (six en deux saisons) et d’aller très loin en Ligue des champions (demi-finale et finale). Pour le mercato estival 2025, la donne ne devrait pas changer.

De la concurrence dans le dossier

En effet, selon les informations du média japonais, Sponichi serait très intéressé par le jeune latéral de Djurgårdens IF, Keita Kosugi. Ce dernier brille avec le club suédois avec quatre buts et une passe décisive en 29 matches. Le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque le Celtic Glasgow et l’Atalanta Bergame s’intéressent également à l’international U20 japonais.