Le transfert de Gabriel Moscardo au PSG connaît un nouveau rebondissement aujourd’hui et pourrait rapidement se décanter. Après les doutes qui auraient pris place dans les esprits des dirigeants parisiens, ces derniers auraient accéléré cette semaine pour faire signer le jeune milieu de terrain.

Au cours de ce mercato hivernal, le PSG a pour le moment la seule signature de Lucas Beraldo pour renforcer sa défense. L’ancien joueur de Sao Paulo devait cependant être accompagné de son compatriote Gabriel Moscardo. Milieu de terrain de 18 ans des Corinthians, le Brésilien est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain mais le transfert est retardé en raison d’un problème au pied gauche décelé lors de la visite médicale. Cette blessure pousse Gabriel Moscardo à passer par la case opération et rester en dehors des terrains pour au moins trois mois. Un paramètre que les dirigeants parisiens n’avaient pas prévu au départ, mais ont su intégrer aux négociations avec une clause leur permettant de se rétracter si l’évolution de la blessure et la récupération ensuite ne seraient pas positives. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères brésiliens de Globo, qui précisent qu’en cette fin de semaine, le Paris Saint-Germain aurait renoncé à cette clause, afin de conclure le plus rapidement possible le transfert de Gabriel Moscardo.

Cette fin de semaine décisive ?

Toujours selon Globo, une réunion ce mercredi soir et des dernières discussions en date ce jeudi, auraient permis à tous les acteurs de cette négociation d’avancer vers un accord définitif. En effet, Gabriel Moscardo devrait parapher son contrat et s’engager avec le PSG pour les cinq prochaines années ce week-end, avant de s’envoler pour le Qatar afin de se faire opérer. Dans les négociations, certains détails continuent d’être discuter comme le fait de voir le jeune milieu de terrain disputer quelques matchs avec son club des Corinthians lors de son retour à la compétition, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été prochain. Outre ces négociations, le club brésilien serait pressé d’avancer et conclure le dossier, afin de se concentrer sur le renforcement de son effectif.

Les informations de nos confrères brésiliens sont confirmées par le spécialiste mercato Fabrizio Romano. Ce dernier affirme également que l’accord est scellé après avoir passé la blessure de Gabriel Moscardo au peigne fin et vérifier les contrats ce vendredi.