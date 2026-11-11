Luis Campos

Mercato : le PSG sur les rangs pour Gianluca Prestianni ?

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet11 novembre 2026

Selon la presse portugaise, le PSG suivrait de près l’évolution de Gianluca Prestianni, l’ailier argentin du SL Benfica.

Le mercato d’hiver approchant, les rumeurs se multiplient autour du Paris Saint-Germainun phénomène amplifié après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Le nom d’Ibrahim Maza a notamment circulé, avant d’être démentie. Et, ce mercredi, c’est Record Portugal qui ajoute un nouveau nom sur la supposée liste de Luis Campos. Selon cette source, ce dernier se serait récemment penché sur le cas Gianluca Prestianni.

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Un joueur qui avait fait polémique

Âgé de 20 ans, l’ailier gauche évolue du côté de Benfica où il réalise un excellent début de saison (12 buts et 6 assists). Problème, alors que le PSG est ouvert à un recrutement cet hiver, le prix annoncé semble bien excessif, à savoir 100 millions d’euros. Et, outre les Rouge et Bleu, le FC Bayern aurait également manifesté son intérêt pour Gianluca Prestianni

Un joueur connu surtout pour avoir eu une vive altercation avec Vinicius Junior l’exercice passé. Ce dernier l’avait accusé de racisme. Finalement, Gianluca Prestianni avait été suspendu six matchs, dont trois fermes, par l’UEFa. mais seuls le caractère homophobe des propos a été retenu à l’époque. 

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet11 novembre 2026

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