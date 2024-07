Mercato : Le PSG sur les traces de Crysencio Summerville

A l’occasion du mercato estival 2024, le PSG semble être à la recherche d’un ailier gauche. Plusieurs noms sont associés au club de la capitale : Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Kingsley Coman, Désiré Doué ou encore Rayan Cherki. Toutefois, les dernières nouvelles avance un intérêt pour un joueur un peu moins connu.

Alors que Bradley Barcola semble avoir un chemin tout tracé vers le rôle de titulaire indiscutable la saison prochaine au PSG, ses dirigeants souhaiterait tout de même lui apporter une certaine concurrence. C’est ainsi que les noms de Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Kingsley Coman ou encore Désiré Doué et Rayan Cherki, capables d’évoluer sur le flanc gauche de l’attaque, ont été mentionnés sous les cieux parisiens. Cependant, une nouvelle piste voit le jour ce mardi avec un épicentre depuis les Pays-Bas : Crysencio Summerville. En effet, nos confrères du De Telegraaf affirment que le PSG aurait jeté son dévolu sur l’ailier gauche néerlandais de 22 ans, en relatant une source proche du club de la capitale. S’il est sous contrat avec Leeds United à ce jour jusqu’en juin 2026, sa saison 2023/2024 à 49 matchs toutes compétitions confondues pour 21 buts et 10 passes décisives auraient brûler la rétine de plus d’un club en Europe. C’est ainsi que le Paris Saint-Germain, avec Brighton, Fulham, Chelsea ou encore Liverpool s’inscrirait dans une liste de prétendants pour s’attacher les services du joueur formé au Feyenoord Rotterdam. Le Paris Saint-Germain aurait cependant passé l’étape de la prise d’information et tiendrait la corde face aux concurrents sur le dossier, toujours selon De Telegraaf. Sur le plan financier, la potentielle opération se fera à coup sur au-delà du 1,5 million d’euros qu’a déboursé Leeds United pour s’attacher les services de Crysencio Summerville en 2020. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 20 millions d’euros.

NIEUWS: #PSG meldt zich bij management Crysencio #Summerville (22). Franse topclub concreet voor aanvaller Leeds United, melden bronnen rondom PSG. Bevestiging na first call @wiebe_de_vries.https://t.co/Rq7Xc1NXSy — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 2, 2024 X : @MikeVerweij

Dans une logique de recherche de renfort sur l’aile gauche, la potentielle arrivée de Crysensio Summerville pourrait prendre sens. En effet, à 22 ans, le Néerlandais semble être un talent à fort potentiel. S’il a été international Espoirs des Oranjes, le joueur a désormais passé l’âge pour la catégorie, et continue de performer en attendant ses premières sélection dans la cour des grands.