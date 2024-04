Mercato : Le PSG sur les traces d’un diamant brésilien

Si la période actuelle est on ne peut plus chargée pour le PSG sur le plan sportif, le mercato n’est jamais bien loin. Entre le projet mené par Luis Enrique et le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé, la prochaine fenêtre du marché des transferts devrait être animée sous les cieux parisiens.

Outre les noms ronflants qui résonnent ici et là autour du PSG, celui d’un diamant évoluant encore au Brésil revient sur la table. En effet, le jeune Estevao Willian, 16 ans, ailier de Palmeiras, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano par le biais de l’application The Residency, qui évoque une concurrence avec Chelsea et le FC Barcelone. L’actuel second de Liga reste tout de même l’intérêt le moins concret, tant l’opération pourrait lui coûter trop cher. Concernant le joueur, celui-ci est sous contrat avec Palmeiras jusqu’en 2026, après avoir signé son premier bail professionnel en avril 2023. Au Brésil, il est surnommé « Messinho » : « C’est la chose la plus proche que j’ai vu de Messi. Pour la façon dont il manie le ballon, toujours près de son pied gauche« , affirme t-on dans l’entourage de son club formateur. Ailier droit, gaucher, gabarit frêle, d’autres au Brésil préfèrent le comparer à … Neymar ! Si les éloges pleuvent sur lui, sur le plan sportif Estevao Willian connaît une véritable précocité. Issu de la génération 2007, à seulement 16 ans, le joueur de Palmeiras est surclassé avec les U20, comptabilisant avec la catégorie 19 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 6 buts et 3 passes décisives. Avec les professionnels, la jeune pépite a également réussi a glaner du temps de jeu : 6 rencontres – 1 passes décisives – 93 minutes passées sur le pré au total.

Sur le plan financier, à l’image de tout l’emballement autour de lui, Estevao Willian bénéficie d’une clause libératoire associée à son premier contrat professionnel signé il y a un an d’un montant de 60 millions d’euros. Au Brésil, nul doute, le joueur de Palmeiras est un futur diamant.