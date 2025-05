Mercato : Le PSG sur les traces d’une pépite serbe ?

La politique de recrutement du PSG a bien changé en comparaison à ce qu’il s’est fait jusqu’ici sous l’ère QSI. Ainsi, c’est désormais des jeunes à forts potentiels qui sont davantage ciblés.

L’effectif de Luis Enrique paraît bien complet avec un collectif et un jeu bien huilé. Cependant, celui-ci devrait être renforcé cet été avec des profils bien particuliers qui sont ciblés. En effet, selon les dernières informations, sur le plan offensif, la direction du club de la capitale, en accord avec son coach, serait à la recherche d’un profil gaucher évoluant sur le flanc droit. En plus de ces critères, celui du fort potentiel n’est pas à mettre de côté. Ainsi, le jeune serbe de 17 ans, Andrija Maksimovic, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirme le journaliste allemand Christopher Michel, qui précise que le PSG entretient des relations « très étroites » avec le joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade, et aurait d’ores et déjà noué des contacts avec son entourage. Reste à savoir si ces contacts aboutiront à des négociations concrètes. Sur le plan contractuel, Andrija Maksimovic est lié à son club formateur jusqu’en juin 2027, et sa valeur marchande est estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 10 millions d’euros.

Sur le plan sportif, Andrija Maksimovic compte déjà 6 sélections avec la Serbie à seulement 17 ans. Cette saison avec l’Etoile Rouge de Belgrade, le joueur d’1m82 a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 10 buts et 10 passes décisives. Concernant son profil, Andrija Maksimovic est un milieu offensif gaucher, très polyvalent, et évoluant majoritairement sur le flanc droit de l’attaque, en rentrant sur son bon pied. Soit, un profil recherché depuis plusieurs mois par la direction du PSG.