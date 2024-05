Mercato : Le PSG sur un milieu international français ?

A l’approche du mercato estival, le PSG commence à avancer ses pions. Le milieu de terrain devrait être renforcé, et le club de la capitale pense à un international français.

Alors que Carlos Soler devrait quitter le club de la capitale, et que l’avenir de Manuel Ugarte est incertain, le Paris Saint-Germain est activement à la recherche de milieux de terrain pour renforcer son effectif. Avec des ambitions toujours élevées tant sur la scène nationale qu’européenne, le club parisien doit maintenir un niveau de compétitivité optimal. Paris aspire donc à recruter des talents capables de s’intégrer rapidement et de contribuer à la dynamique de l’équipe. Les dirigeants franciliens auraient décidés d’activer une piste de longue date, une option qui correspondrait totalement aux ambitions du club de la capitale.

🚨 Le départ de Youssouf Fofana de l'AS Monaco cet été est quasiment acté selon @FabrizioRomano



Le PSG fait partie des clubs qui a déjà eu des discussions avec l'entourage du joueur sans entrer dans une phase concrète de négociations d'après L'Équipe

Paris sur Youssouf Fofana ?

C’est confirmé par l‘Equipe : à un an de la fin de son contrat et suite à un accord entre toutes les parties, Youssouf Fofana va quitter l’AS Monaco cet été. Arsenal, l’Atlético Madrid, le Milan AC et le Paris-SG ont d’ores et déjà eu des discussions avec l’entourage du joueur de 25 ans. Cependant, les négociations ne sont pas encore entrées dans une phase concrète. Patience, le dossier ne devrait pas se débloquer avant la fin de l’Euro, le 14 juillet. Même son de cloche du côté de Fabrizio Romano, qui confirme que le départ du joueur de l’ASM est presque garanti puisqu’il n’est même pas en train de négocier une prolongation de contrat avec son club.

Le joueur de 25 ans, natif du 19ème arrondissement de Paris, serait un renfort intéressant pour le club de la capitale. Le milieu monégasque réalise de très bonnes saisons avec des prestations solides, et s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrains de Ligue 1. Il a également la confiance de Didier Deschamps, qui le sélectionne constamment dans le groupe français. Par ailleurs, le capitaine de Monaco s’est exprimé sur un éventuel départ chez les Rouges & Bleu, au micro du Canal Football Club : « C’est la ville d’où je viens, c’est le premier club que j’ai supporté. Mais je me ferai toujours passer en n°1, parce que je suis égoïste. Dans ce monde là, il faut ça. Si c’est l’endroit qui fera que mes objectifs seront remplis, pourquoi pas ? Sinon, j’irai ailleurs. » Une déclaration qui ouvre la porte à un retour dans sa ville natale. Le taulier monégasque est estimé à 28M€ par TransferMartk, et a pris part à 37 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour 4 buts et 4 passes décisives.