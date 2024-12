Le marché des attaquants reste compliqué depuis plusieurs saisons. Au PSG, ce secteur de jeu reste à parfaire et le prochain mercato d’hiver pourrait aider. En effet, un nom refait son apparition sous les cieux parisiens.

Au cours de l’été 2023, lors de l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale avec Luis Campos à la tête de son mercato, s’est mis à la recherche d’attaquants. Dans ce contexte, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont posé leurs valises sous les cieux parisiens. Cependant, un an et demi après leur arrivée, le rendement des deux avants-centres n’est pas celui escompté et la direction à donner au secteur offensif du PSG reste floue. Malgré les derniers échos de la presse qui affirment que les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas recruter d’attaquants cet hiver et feraient toujours confiance à ceux en place, de nouvelles informations faisant état du contraire pointent le bout de leur nez aujourd’hui. En effet, selon le média britannique Caught Offside, le Paris Saint-Germain surveillerait la situation de Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Juventus Turin serait également l’objet d’un intérêt de Chelsea, Arsenal, Manchester United ou encore Manchester City. Pour s’attacher les services de l’attaquant serbe de 24 ans dès cet hiver, nos confrères de Caught Offside évoque la somme de 70M€.