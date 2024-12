Mercato – Le PSG surveille un jeune talent de la Juventus

À la recherche de joueurs d’avenir, le PSG garderait un oeil sur le jeune ailier de la Juventus Turin, Kenan Yildiz, qui brille sous les ordres de Thiago Motta.

Depuis un an et demi, le PSG a entrepris un nouveau projet. Les Rouge & Bleu veulent désormais miser sur un jeune collectif. Ainsi plusieurs joueurs à fort potentiel sont actuellement sous les ordres de Luis Enrique à l’image de Willian Pacho (23 ans), João Neves (20 ans), Warren Zaïre-Emery (18 ans), Désiré Doué (19 ans) et Bradley Barcola (22 ans). Et la direction parisienne pourrait être amenée à chercher ce même type de profil lors des prochains mercato.

Une grosse concurrence dans le dossier Kenan Yildiz

En effet, selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, le PSG surveillerait l’ailier gauche de la Juventus Turin, Kenan Yildiz (19 ans). L’international turc (17 sélections, 2 buts) brille sous les ordres de Thiago Motta depuis le début de saison avec 4 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres (dont 16 titularisations). De quoi attirer les gros clubs européens. En effet, la concurrence sera rude dans ce dossier avec les intérêts de plusieurs écuries de Premier League comme Manchester United, Liverpool ou encore Arsenal. Sous contrat jusqu’en 2029 avec la Vieille Dame, la valeur marchande de Kenan Yildiz est estimée à 40M€ par le site Transfermarkt. Cependant, Florian Plettenberg précise que la tendance actuelle serait plutôt à une nouvelle saison à la Juventus en 2025-2026 pour le Turc de 19 ans.