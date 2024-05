À la recherche de jeunes talents évoluant en France, le PSG garde un oeil attentif sur le joueur de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche.

Le PSG commence déjà à préparer son mercato estival. Avec le départ libre de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un remplaçant à l’international français. Mais, les Rouge & Bleu vont également rester sur leur ligne de conduite en tentant de recruter des jeunes talents en France. Ainsi, selon les informations de L’Equipe, le board parisien garde un oeil attentif sur le milieu offensif, Maghnes Akliouche (22 ans).

L’AS Monaco ne veut pas s’en séparer cet été

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’AS Monaco, l’international Espoir Français a pris une dimension importante cette saison avec le club du Rocher (30 matches disputés, 8 buts, 3 passes décisives). Et le Monégasque fait bien partie de la short-list de Luis Campos pour cet été. « Le conseiller sportif du club, a commencé à jeter des premières pierres dans le jardin monégasque pour connaître la faisabilité d’un possible transfert. » Âgé de 22 ans, le gaucher d’1m83, originaire de la région parisienne (Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis), est l’une des révélations de la saison et l’ASM ne compte pas s’en séparer cet été, souhaitant en faire un élément clé de son effectif. Mais Maghnes Akliouche aura des prétendants durant cette période des transferts. Le LOSC s’était déjà montré intéressé l’été dernier, avec des offres qui dépassaient les 10M€. Mais en plus du PSG, d’autres clubs disputant la Ligue des champions la saison prochaine se sont manifestés. Mais, « pour l’instant, Monaco ne compte pas flancher », conclut L’E.

Statistiques 2023-2024 de Maghnes Akliouche*

Ligue 1 – 27 matches disputés dont 17 titularisations (1.531 minutes) – 7 buts et 3 passes décisives

*Source : Transfermarkt