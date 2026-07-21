Mercato – Le PSG temporise dans le dossier Ferran Torres

Avec son but décisif en finale de la Coupe du monde, le prix de Ferran Torres pourrait augmenter. Afin d’éviter une surenchère sur le court terme, le PSG a décidé de temporiser dans ce dossier.

Ce dimanche soir, la vie de Ferran Torres a pris une tout autre tournure. Auteur du but victorieux de l’Espagne en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, l’international espagnol devra désormais rapidement trancher concernant son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Barcelone, l’attaquant de 26 ans est notamment ciblé par le PSG depuis plusieurs semaines.

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Luis Enrique a déjà présenté le projet à Ferran Torres

En effet, comme le rapporte L’Équipe, sa situation avec le club blaugrana stagnait pas ces derniers mois. Ainsi, plusieurs clubs se sont renseignés, dont le double champion d’Europe en titre. Désireux de compenser le départ de Gonçalo Ramos, le board parisien s’est penché sur ce dossier. Son profil polyvalent et sa capacité à évoluer en faux numéro 9 en font une cible idéale pour le projet de jeu de Luis Enrique. « Paris n’a pas encore formulé de proposition financière auprès des Blaugranas, ce n’est pas le seul dossier étudié par la direction du club de la capitale, qui ne souhaite pas remplacer son attaquant portugais par un avant-centre classique, mais le Valencien est dans le haut du panier. » Le coach parisien le connaît parfaitement puisqu’il l’avait lancé en équipe nationale en septembre 2020. Il l’a notamment déjà appelé en personne « pour lui faire part de son intérêt, lui exposer son projet de jeu et le rôle qu’il lui réserverait dans la Ville Lumière », explique le quotidien sportif.

Une démarche qui touche le principal intéressé, qui ne sent pas la même attention de la part des dirigeants du Barça. En effet, Ferran Torres n’a pas échangé avec le directeur sportif, Deco, depuis plus de six mois, et il n’a jamais ressenti une réelle volonté de la part du club espagnol de le conserver. Mais reste désormais à savoir si son but victorieux à la finale de la Coupe du monde peut rebattre les cartes. « Dans le cas d’un revirement de la direction, une prolongation de Torres n’est pas à exclure, car il est heureux à Barcelone », où il entretient de bonnes relations avec le coach Hansi Flick. Dans le cas contraire, le PSG pourrait être une option prioritaire. Du côté des Rouge & Bleu, « on temporise, conscient que l’effervescence autour de son but pourrait faire monter les enchères à court terme. Un passage à l’action pourrait toutefois intervenir une fois que le soufflé sera retombé, en fonction aussi de l’évolution du mercato parisien et des prétentions barcelonaises », rapporte L’Équipe. Mais le PSG n’est pas le seul sur ce dossier. En effet, le Real Madrid pourrait également se positionner. En cas de départ de Ferran Torres, le FC Barcelone pourrait demander la somme de 50 M€.

Ferran Torres pour remplacer Gonçalo Ramos, on en pense quoi ici ?! 🇪🇸⭐️⭐️ pic.twitter.com/6vKV4TR0Nc — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 19, 2026