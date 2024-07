Pour le renforcement de son entrejeu, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Joao Neves. Le milieu de terrain portugais est l’objet de plusieurs offres jusqu’ici de la part des dirigeants parisiens. Les pourparlers se poursuivent et le club de la capitale continue de s’accrocher à cette piste.

Le milieu de terrain du PSG ne donne pas entière satisfaction à Luis Enrique, en témoigne le traitement réservé à Manuel Ugarte dans ce secteur de jeu. Après avoir débuté la saison 2023/2024 dans la peau d’un titulaire, l’Uruguayen a quelque peu disparu des radars, ne répondant pas aux critères du technicien espagnol pour évoluer devant la défense. C’est ainsi qu’un an après le recrutement de Manuel Ugarte, le club de la capitale est à la recherche d’un nouveau milieu de terrain, et les noms de Joshua Kimmich et Joao Neves reviennent avec insistance. Concernant le jeune portugais de 19 ans, son contrat au SL Benfica jusqu’en juin 2028 est associé à une clause libératoire de 120 millions d’euros. Un montant qu’espèrent les dirigeants benfiquiste pour se séparer de leur milieu de terrain. Cependant, le PSG n’est pas prêt à l’atteindre. En effet, selon les derniers échos de la presse lusitanienne, le club de la capitale aurait essuyé un refus pour une offre de 70 millions d’euros, et en aurait fait parvenir une seconde revue à la hausse à 90M€ + un joueur dont l’identité n’aurait pas filtré. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de CNN Portugal qui soulignent tout de même que Joao Neves ne serait pas totalement ouvert à un départ aussi tôt, lui qui n’a qu’une saison 2023/2024 complète dans la cour des grands. Cependant, le Paris Saint-Germain continue de faire du Portugais sa priorité et ne lâcherait pas le dossier.

Une ruée vers l’or … à combien ?

Ce jeudi, le quotidien A Bola va dans le même sens que les dernières informations. En effet, face à la concurrence (Manchester United, Manchester City, Liverpool), le Paris Saint-Germain tenterait d’accélérer pour Joao Neves. Toutefois, les 120M€ de la clause libératoire ne seront pas atteint, et les dirigeants parisiens ne seraient pas enclins à atteindre la barre des 100M€. Sur sa Une, A Bola parle d’une ruée vers l’or sur le dossier Joao Neves, et évoque une offre plus élevée de la part du PSG, qui continue de faire face à un SL Benfica qui ne souhaite pas se séparer de son joueur.