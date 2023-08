Mercato – Le PSG tente toujours de convaincre Luka Vuskovic

Annoncé proche du PSG il y a quelques mois de cela, Luka Vuskovic est toujours un joueur de l’Hadjuk Split. Le défenseur croate ne manque pourtant pas de sollicitations, c’est peu de le dire.

Hormis le marché des joueurs expérimentés, le PSG prospecte également sur le terrain des jeunes pousses en devenir. Dans cette optique, Luis Campos a coché le nom de Luka Vuskovic, le roc défensif de 16 ans de l’Hadjuk Split. Celui-ci, perçu comme le plus grand espoir à son poste au sein de son pays natal, voit nombre de clubs, et notamment prestigieux, lui faire la cour. Manchester City et Manchester United avaient été annoncés sur ses traces. Mais c’est surtout le PSG qui était apparemment proche de l’enrôler au cours des dernières semaines.

Luka Vuskovic, un joueur à convaincre

Un accord aurait ainsi été trouvé entre les deux clubs pour un montant avoisinant les 10,5 millions d’euros, plus un pourcentage à la revente. Un accord confirmé ce jour par le média croate index. Selon cette source, le PSG doit désormais convaincre Luka Vuskovic de les rallier. Il attendrait notamment certaines garanties sportives, certainement afin de comprendre le plan d’action que prévoit le Paris Saint-Germain avec lui. Ce qui représente donc la dernière étape de ce dossier. Index précise que d’autres gros clubs continuent à y croire étant donné que rien n’est encore ficelé dans ce dossier. Affaire à suivre donc.